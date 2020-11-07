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Erzurumspor - | CANLI

’in sekizin haftasında Erzurumspor sahasında ’yi ağırlıyor. Mücadele öncesi, her iki takım da 7 puanda buluuyor. Karşılaşmayı, sabah.com.tr’den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.11.2020 16:01 Son Güncelleme: 7.11.2020 16:07 ABONE OL
BB Erzurumspor - Göztepe | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

BB ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan BB Erzurumspor - Göztepe maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

BB ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ
BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim, Sissoko, Novikovas, Emrah, Gomes
Göztepe: İrfan Can, Gassama, Mihojevic, Atınç, Burekovic, Kubilay, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Cherif

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BB Erzurumspor - Göztepe | CANLI
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