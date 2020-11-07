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'in 8. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Son 4 maçını kazanarak müthiş bir çıkış yakalayan sarı-lacivertliler galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Mücadele öncesinde Kanarya'nın 17, Konya temsilcisinin ise 6 puanı bulunuyor. Fenerbahçe-Konyaspor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 7.11.2020 17:57 Son Güncelleme: 7.11.2020 19:17 ABONE OL
CANLI | Fenerbahçe - Konyaspor

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor.

Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayan mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor ve müsabaka beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

Ligde 7 maçta 17 puan toplayan sarı-lacivertliler, kazanıp milli araya zirvede girmek istiyor. 6 puanlı Konyaspor ise güçlü rakibini yenerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Son 4 karşılaşmasından galip ayrılan teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, 5'te 5'i hedefliyor.

İLK 11'LER...

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdulkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Miya, Cikalleshi, Milosevic, Kravets.

MAÇTAN NOTLAR...

Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, geçen hafta oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasına göre zorunlu tek değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Sarı-lacivertlilerde dünkü idmanı kasık sakatlığı sebebiyle yarıda bırakan Jose Sosa, İttifak Holding Konyaspor karşısında kadroda yer almadı.

Genç teknik adam, Sosa'nın yerine Mame Thiam'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Konya temsilcisi karşısında kalede Altay Bayındır'a görev veren Erol Bulut, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo ile Ozan Tufan'a şans tanıyan Bulut, bu oyuncuların önünde Enner Valencia, Dimitris Pelkas ve Mame Thiam'ı oynattı. Fenerbahçe'de gol silahı ise Mbwana Samatta oldu.

THİAM 4 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'de Mame Thiam, 4 maç sonra ilk 11'de şans buldu. Sarı-lacivertlilerin ligdeki ilk 4 maçına ilk 11'de başlayan ama hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamayan Thiam, 4. haftadaki Fatih Karagümrük kaşılaşmasından sonra ise ilk 11'de görevlendirilmemişti.

OZAN VE PELKAS KENDİ POZİSYONUNA GEÇTİ

Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın sakatlığı, Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas'a kendi pozisyonlarında oynama şansı tanıdı. Ligde haftalardır forvet arkasında görevlendirilen Ozan ile sol açıkta şans bulan Pelkas, Sosa'nın yokluğunda kendi pozisyonlarına geçti.

Ozan karşılaşmaya Gustavo'nun yanında başlarken, Pelkas forvet arkasında oynadı.

FERDİ KADROYA DAHİL OLDU

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu 2 maç sonra kadroda yer aldı. Sarı-lacivertlilerin büyük umut beslediği ve ligde ilk iki maça 11'de başlayan Ferdi, daha sonra yedeğe çekilmişti.

Ligde son 2 karşılaşmada 21 kişilik kadroya dahil edilmeyen Ferdi, İttifak Holding Konyaspor karşısında ise kadroda bulundu.

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CANLI | Fenerbahçe - Konyaspor
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