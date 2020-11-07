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'tan maçı yorumu

, 'in 8. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesinde sarı-lacivertli takımın deneyimli teknik adamı , değerlendirmelerde bulundu. Bulut, "Geniş bir kadroya sahibiz ve elimizde iyi futbolcular var. Hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz, maraton uzun." dedi.

Giriş Tarihi: 7.11.2020 18:39 Son Güncelleme: 7.11.2020 18:49 ABONE OL
Erol Bulut'tan Konyaspor maçı yorumu

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli takım 4 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Müsabaka öncesinde değerlendirmelerde bulunan Erol Bulut, şöyle konuştu:

"Geniş bir kadroya sahibiz ve elimizde iyi futbolcular var. Hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz, maraton uzun. Sakatlıklar olduğunda yerine diğer arkadaşlarımızın hazır olması gerekiyor.

Konyaspor istediği sonuçları alamadı ama çok çalışacaklarını düşünüyorum. Bize karşı muhtemelen kapanıp, hızlı hücum gerçekleştirmeye çalışacaklar. Buna göre hazırlandık. Güzel bir gidişatımız var, inşallah devam ettirebiliriz."

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Erol Bulut'tan Konyaspor maçı yorumu
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