TFF 1. Lig ekibinde 29 vaka!

Futbol camiasında corona virüsü vakaları artarak devam ediyor. Son olarak TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da 24 futbolcuda corona virüsüne rastlandı.

Son dakika haberine göre; TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demispor yaptığı açıklama ile 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten, konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

İstanbulspor A.Ş maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır.