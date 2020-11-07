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Alanya'dan puanla döndü

'in 8. haftasında ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takım ligin flaş ekibi Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Alanayspor bu sonucun ardından puanını 17 yaparken, temsilcisi ise 6 puana yükseldi.

Giriş Tarihi: 7.11.2020 14:43 Son Güncelleme: 7.11.2020 17:59 ABONE OL
Trabzonspor Alanya'dan puanla döndü

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk oldu.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki çekişmeli karşılaşmadan kazanan çıkmadı. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 49. dakikasında Caulker'in golüyle öne geçen taraf Alanyaspor oldu.

Caulker bu kez 59. dakikada kendi ağlarını buldu ve maça denge geldi.

Karşılaşmanın kalan diliminde başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından 1 maçı eksik Alanyaspor 17 puana çıkarken, bordo-mavililer ise puanını 6 yaptı.

Detaylar gelecek...

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Trabzonspor Alanya'dan puanla döndü
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