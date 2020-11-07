Trabzonspor Alanya'dan puanla döndü

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk oldu.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki çekişmeli karşılaşmadan kazanan çıkmadı. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 49. dakikasında Caulker'in golüyle öne geçen taraf Alanyaspor oldu.
Caulker bu kez 59. dakikada kendi ağlarını buldu ve maça denge geldi.
Karşılaşmanın kalan diliminde başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından 1 maçı eksik Alanyaspor 17 puana çıkarken, bordo-mavililer ise puanını 6 yaptı.
Detaylar gelecek...