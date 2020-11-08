Ahmed Musa kaçmasın!

Hızlı bir kanat forvet eksikliği hisseden Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan müjdeli haber geldi. Al-Nasr'la olan sözleşmesini fesheden Ahmed Musa boşa çıktı. Sol açık olarak oynayan Nijeryalı yıldız iki sene önce sarı-kırmızılı kulübün gündemine girmiş ancak 2018 Dünya Kupası'nda patlama yapınca 16.5 milyon euro'ya Suudi Arabistan'a satılmıştı.



AL-NASR'DA YAPAMADI

Al-Nasr'da beklentileri karşılamayan Musa, ocak ayında Galatasaray'ın yolunu tutabilir. FIFA'lık olmak istemeyen sarı-kırmızılı yetkililer, 28 yaşındaki oyuncunun durumunu araştırmaya başladı. Beşiktaş'ın Josef de Souza, Başakşehir'in de Giuliano hamlesinde sorun çıkmaması, Galatasaray'ın Ahmed Musa transferinde elini güçlendiriyor.



MALİYETİ 2.5 MİLYON EURO

Onyekuru gibi savunma arkasına yaptığı koşular ve hızıyla fark yaratan Ahmed Musa'nın yıllık maliyetinin 2.5 milyon euro olduğu öğrenildi. Bu transfer için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar, bonservis ödemeyeceği için FFP'ye takılmayacak. Müslüman olan Nijeryalı hücum oyuncusu da kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak bakıyor.



3'TE 3 HEDEFİ

Erzurum ve Ankaragücü'nü yenen Galatasaray milli araya moralli girmek istiyor. Ligde ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi fırsatı yakalayan sarı-kırmızılılar, Sivasspor'un Karabağ'ı yendiği Avrupa Ligi karşılaşmasını analiz etti. Öte yandan Galatasaray'da Luyindama ve Belhanda, sarı kart ceza sınırında.



ALBAYRAK YALNIZ BIRAKMADI

İstanbul'da yaptığı son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray dün akşam Sivas'a giderek kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı. Kafileye ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da eşlik etti.



SPOR CAMİASINDA VAKALAR ARTIYOR

İstanbulspor maçı öncesi Adana Demirspor'da 29 kişinin (24 futbolcu) testi pozitif çıktı. Maç ertelendi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Sırbistan maçı öncesi 3 oyuncu ve 1 teknik ekip personeli Koronavirüs nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Real Madrid; Eden Hazard ve Casemiro'nun Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Antalyaspor'da bir personelin Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Genoa'nın stoperi Cristian Zapata'nın testi pozitif sonuçlandı.

Gaziantep Basketbol'da bir oyuncu Koronavirüs oldu.

Roma'nın Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko da testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.

3. Lig ekibi Ispartaspor'da toplam 18 kişi pozitif.

Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı'nda 4'ü sporcu, 8 kişi Kovid-19 oldu.