Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ahmed Musa kaçmasın!

kaçmasın!

'da devre arası için çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, hızıyla fark yaratan 28 yaşındaki kanat Ahmet Musa'nın araştırmaya başladı. Cimbom, FFP'ye takılmadan devre arasında transferi bitirmek istiyor.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 8.11.2020 ABONE OL
Ahmed Musa kaçmasın!

Hızlı bir kanat forvet eksikliği hisseden Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan müjdeli haber geldi. Al-Nasr'la olan sözleşmesini fesheden Ahmed Musa boşa çıktı. Sol açık olarak oynayan Nijeryalı yıldız iki sene önce sarı-kırmızılı kulübün gündemine girmiş ancak 2018 Dünya Kupası'nda patlama yapınca 16.5 milyon euro'ya Suudi Arabistan'a satılmıştı.

AL-NASR'DA YAPAMADI
Al-Nasr'da beklentileri karşılamayan Musa, ocak ayında Galatasaray'ın yolunu tutabilir. FIFA'lık olmak istemeyen sarı-kırmızılı yetkililer, 28 yaşındaki oyuncunun durumunu araştırmaya başladı. Beşiktaş'ın Josef de Souza, Başakşehir'in de Giuliano hamlesinde sorun çıkmaması, Galatasaray'ın Ahmed Musa transferinde elini güçlendiriyor.

MALİYETİ 2.5 MİLYON EURO
Onyekuru gibi savunma arkasına yaptığı koşular ve hızıyla fark yaratan Ahmed Musa'nın yıllık maliyetinin 2.5 milyon euro olduğu öğrenildi. Bu transfer için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar, bonservis ödemeyeceği için FFP'ye takılmayacak. Müslüman olan Nijeryalı hücum oyuncusu da kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak bakıyor.

3'TE 3 HEDEFİ
Erzurum ve Ankaragücü'nü yenen Galatasaray milli araya moralli girmek istiyor. Ligde ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi fırsatı yakalayan sarı-kırmızılılar, Sivasspor'un Karabağ'ı yendiği Avrupa Ligi karşılaşmasını analiz etti. Öte yandan Galatasaray'da Luyindama ve Belhanda, sarı kart ceza sınırında.

ALBAYRAK YALNIZ BIRAKMADI
İstanbul'da yaptığı son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray dün akşam Sivas'a giderek kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı. Kafileye ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da eşlik etti.

SPOR CAMİASINDA VAKALAR ARTIYOR
İstanbulspor maçı öncesi Adana Demirspor'da 29 kişinin (24 futbolcu) testi pozitif çıktı. Maç ertelendi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Sırbistan maçı öncesi 3 oyuncu ve 1 teknik ekip personeli Koronavirüs nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Real Madrid; Eden Hazard ve Casemiro'nun Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Antalyaspor'da bir personelin Koronavirüs testi pozitif çıktı.
Genoa'nın stoperi Cristian Zapata'nın testi pozitif sonuçlandı.
Gaziantep Basketbol'da bir oyuncu Koronavirüs oldu.
Roma'nın Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko da testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.
3. Lig ekibi Ispartaspor'da toplam 18 kişi pozitif.
Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı'nda 4'ü sporcu, 8 kişi Kovid-19 oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Koronavirüs yine mutasyona uğradı! Bulaş hızı arttı; işte yeni corona virüs belirtileri...
Masterchef Mehmet Şef’ten Furkan’a çok sert sözler! RTÜK’ten o görüntüler için flaş hamle geldi!
SON DAKİKA: Meteoroloji’den kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! O illerde yüksek kesimlerde yağacak
Son dakika: İstanbul'da o ilçeler alarm veriyor! Uzman isim İzmir'i hatırlattı, İstanbulluları uyardı...
SON DAKİKA Altın fiyatları güncel gelişmeler: 7 Kasım Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer "Oğlumun doğduğu gün 39 yılımı çöpe atıp her şeye yeniden başladım.”
Gribe karşı birebir fayda sağlıyor! İşte hızla iyileştiren süper gıda...
SON DAKİKA GELİŞMESİ | 19 sene sonra çözülen cinayet! Hande Çinkitaş'ın ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı!
SON DAKİKA: Emekli maaşlarına zam müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
SON DAKİKA HABERLERİ: Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Hem ay hem de güneşin önünden geçerken görüntülendi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmed Musa kaçmasın!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA