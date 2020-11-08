Ankaragücü - Karagümrük | CANLI

Süper Lig'de heyecan 8. hafta mücadelesindeki MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçı ile devam ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada her iki takım da galibiyeti amaçlıyor. Ligin dibinde bulunan Başkent ekibi ilk 3 puanını almak isterken, İstanbul ekibi ise yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor. Mücadelenin canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...
ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetiyor.
ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
Ankaragücü: Ricardo, Sarlija, Pazdan, Erdi, Atila, Atakan, Assane, Saba, Adzic, Bolingi, Borven
Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Sabo, Biglia, Ndiaye, Aatif, Ndao, Sobiech