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- Karagümrük | CANLI

'in 8. haftasında Başkent temsilcisi , Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadele öncesi Ankaragücü 1 puanla son sırada bulunuyor. Karagümrük ise 11 puanla beşinci sırada. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.11.2020 13:30 Son Güncelleme: 8.11.2020 13:46 ABONE OL
Ankaragücü - Karagümrük | CANLI

Süper Lig'de heyecan 8. hafta mücadelesindeki MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçı ile devam ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada her iki takım da galibiyeti amaçlıyor. Ligin dibinde bulunan Başkent ekibi ilk 3 puanını almak isterken, İstanbul ekibi ise yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor. Mücadelenin canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetiyor.

ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
Ankaragücü: Ricardo, Sarlija, Pazdan, Erdi, Atila, Atakan, Assane, Saba, Adzic, Bolingi, Borven

Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Sabo, Biglia, Ndiaye, Aatif, Ndao, Sobiech

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Ankaragücü - Karagümrük | CANLI
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