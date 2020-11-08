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: Çok zor günler geçirmiştim

'in 8. haftasında , deplasmanda Demir Grup 'u 2-1 mağlup ederek ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Maçta sarı-kırmızılıların ikinci golünü atan takım kaptanı , karşılaşmanın ardından açıklamlarda bulunurken gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.11.2020 00:15 Son Güncelleme: 9.11.2020 00:40 ABONE OL
Arda Turan: Çok zor günler geçirmiştim

Karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşayan ve konuştuğu esnada gözleri dolan Arda Turan, "Çok mutluyum. Benim için çok anlamlı gol oldu. Galatasaray benim için çok şey anlam ifade ediyor. Kazandığımız için mutluyum. Maçı Florya'da kazandık. Hoca taktik dehası bir performans gösterdi. Pandemi dönemi bizim için dezavantaj. Taraftarımız bizim için büyük güç. Çok zor günler geçirmiştim. Bu gol çok iyi geldi" ifadelerini kullandı.

İşte o anlar;

Galatasaray formasıyla son golünü 18 Nisan 2011'de Manisa'da atan Arda Turan, böylece tam 9 yıl sonra Galatasaray formasıyla ilk golünü atmış oldu.

Galatasaray, 2-1'lik galibiyetin ardından ardından ligde 16 puanla 3. sırada kendine yer buldu.

Arda Turan'dan 9 yıl sonra Galatasaray formasıyla gol sevinci! Sivasspor 1-2 Galatasaray | MAÇ SONUCU

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Arda Turan: Çok zor günler geçirmiştim
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