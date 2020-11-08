Başakşehir - Gençlerbirliği | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında Gençlerbirliğini konuk eden Başakşehir, milli araya kazanarak gitmek istiyor. Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan Salih Dursun ile Bogdan Stancu bu maçta görev alamıyor. Eksiklerine rağmen deplasmanda 3 puan hedefleyen Gençlerbirliği de çıkış arayışında.
BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Gençlerbirliği maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İŞTE BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA 11'LER
Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Epureanu, Bolingoli Mbombo, İrfan Can, Berkay Özcan, Aleksic, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba
Gençlerbirliği: Nordfeld, Mattias, Berat, Diego, Sefa, Zargo, Candeias, Motta, Ayite, Polomat, Murat Yıldırım