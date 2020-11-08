Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir - Gençlerbirliği | CANLI

- | CANLI

Ligde çıktığı son 3 maçı kazanarak yükselişe geçen son şampiyon , 'in 8. haftasında sahasında 'ni konuk ediyor. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.11.2020 15:05 Son Güncelleme: 8.11.2020 16:50 ABONE OL
Başakşehir - Gençlerbirliği | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında Gençlerbirliğini konuk eden Başakşehir, milli araya kazanarak gitmek istiyor. Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan Salih Dursun ile Bogdan Stancu bu maçta görev alamıyor. Eksiklerine rağmen deplasmanda 3 puan hedefleyen Gençlerbirliği de çıkış arayışında.

BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Gençlerbirliği maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İŞTE BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA 11'LER
Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Epureanu, Bolingoli Mbombo, İrfan Can, Berkay Özcan, Aleksic, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba
Gençlerbirliği: Nordfeld, Mattias, Berat, Diego, Sefa, Zargo, Candeias, Motta, Ayite, Polomat, Murat Yıldırım

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Okul önünde alkol alan kadın kameralara yakalandı! Ders çalışan çocuğun yanında...
SON DAKİKA GELİŞMESİ - Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 8 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
SON DAKİKA HABERİ... İzmir için uyaran isim kritik şehirleri açıkladı: 7.8'lik deprem geliyor
Son dakika haberler: Rıza Bey apartmanında müteahhidin yalanını Google ortaya çıkardı!
SON DAKİKA HABER: Koronavirüs yine mutasyona uğradı! Bulaş hızı arttı; işte yeni corona virüs belirtileri...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika uyarısı: Bu şekilde bulaştığı netlik kazandı dikkat edin
Son dakika haberi: Corona virüs mutasyona uğradı yeni corona belirtileri ortaya çıktı! Parmaklarda kızarıklık ve şişlik...
FLAŞ! Barış Murat Yağcı’dan son dakika Survivor Nisa açıklaması...Survivor Barış: “Nisa’nın yaşı daha çok küçük ve…”
O yarışmacı Türkiye'yi ağlattı! Buket Ela Demirel Erol Milyoner'e adeta damga vurdu
Son dakika haberi... Emekli maaşları için milyonlara zam üjdesi! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir - Gençlerbirliği | CANLI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA