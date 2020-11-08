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'in karşısında 11'i belli oldu!

Ligde çıktığı son 3 maçı kazanarak yükselişe geçen son şampiyon 'in, 'in 8. haftasında sahasında 'ni ağırlayacağı maç öncesi 11'i belli oldu.

Giriş Tarihi: 8.11.2020 15:05 Son Güncelleme: 8.11.2020 15:10 ABONE OL

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Zorlu Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında Gençlerbirliğini konuk edecek olan Başakşehir, milli araya kazanarak gitmek istiyor. Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan Salih Dursun ile Bogdan Stancu bu maçta görev alamayacak. Eksiklerine rağmen deplasmanda 3 puan hedefleyen Gençlerbirliği de çıkış arayışında. Maç öncesinde futbolseverler maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Başakşehir - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Gençlerbirliği maçı 8 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN 11'İ
Mert Günok, Rafael, Ponck, Epureanu, Bolingoli Mbombo, İrfan Can, Berkay Özcan, Aleksic, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba

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Başakşehir'in Gençlerbirliği karşısında 11'i belli oldu!
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