CANLI | Sivasspor - Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalıyor. Sezona üst üste iki galibiyetle başlayan Cimbom, daha sonra oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Son iki müsabakada ise BB Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup eden sarı- kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor deplasmanında da bu galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Sivasspor-Galatasaray maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER...

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Samba, Uğur, Robin Yalçın, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode.

Galatasaray: Okan, Omar, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Belhanda, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Babel, Feghouli.

CİMBOM 5 YILDIR KAZANAMIYOR

Önemli eksikleri olan Galatasaray, Sivasspor deplasmanında oldukça zorlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, kırmızı-beyazlı ekibi Yeni 4 Eylül Stadı'nda en son 21 Şubat 2015 tarihinde oynadığı maçta 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Daha sonra rakibiyle Sivas'ta oynadığı 4 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

FALCAO KADRODA YOK

Hafta içinde idmanda sakatlanan Radamel Falcao, Sivasspor'a karşı forma giyemiyor. Sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen Kolombiyalı golcü Sivas'a götürülmemişti.

GALATASARAY ÜSTÜN!

Galatasaray, Sivasspor ile Süper Lig'de 28 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 18 defa sahadan galip ayrılırken, 5 kez de Yiğidolar kazandı. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 3-2 kazanırken, Sivas'taki maç ise 2-2 sona ermişti.

FATİH TERİM: 7 - RIZA ÇALIMBAY: 2

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, bugüne kadar 9 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası'nda birbirlerine rakip oldu. İki teknik adam arasında oynanan maçlarda Terim'in 7-2 üstünlüğü bulunuyor. 1 maç da berabere sona erdi.