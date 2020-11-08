Fatih Terim: Arda çok sıkıntı çekti

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı ve aldıkları galibiyeti değerlendiren Terim "Oyuncularımı kutluyorum. Her atmosfer için zordur ama Sivas'ta rakiplerimiz de kaybetmişken 3 puanı alabilmek önemliydi. Milli arada bazı şeyleri daha rahat yapabilmek için böyle bir morale ihtiyaç vardı. 60-65 dakika çok iyi oynadık. En azından bir tutam da olsa iyi futboldan örnekler verdik. Çok farklı olabilirdi 2-0'dan sonra. 2-1'den sonra olay başka tarafa da dönebilirdi. Bugün gerek saha parselizasyonu gerekse de organizasyonu 1 saat net çok iyiydi. Çok iyi şeyler yaptık. Dolaysıyla kritik zamanda, doğru yerde 3 puan aldık. Galatasaray özellikle pandemiyle beraber son saniyelerde şok goller yedi, UEFA'dan oldu, ayakları kırıldı, sakatlıklar, atılmalar oldu. Hepsini düşündüğünüzde 2-0'dan sonra 2-1 olmasıyla birlikte 'yine mi' diye ufak paniklerin olması doğal. Sonuç olarak kazanmak güzel bir şey" dedi.

Galatasaray formasıyla 9 yıl sonra gol atan ve maçtan sonra duygusal anlar yaşayan Arda Turan ile ilgili soruyu yanıtlayan Fatih Terim "Sağ olsun. Arda çok iyi oynadı. Hem de iyi bir liderlik yaptı. Bu önemli. Takım içinde de seviliyor. Ben de buradan kendisini tebrik ediyorum. Arda duygusal bir an yaşadıysa, yaşanacak yer de burası. Hak etti onu. Çok sıkıntı çekti. Rabbim sabredene hak ettiğini veriyor" ifadelerini kullandı.

İşte Sivasspor'un Galatasaray karşısında kazandığı penaltı

Arda Turan'da 9 yıl sonra Galatasaray formasıyla gol sevinci!