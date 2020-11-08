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'a Onyekuru yerine 20'lik Tangocu!

Son dakika haberleri... Sarı kırmızılı takım Monaco'dan kiraladığı Onyekuru yerine sezon öncesi bir takviye yapamadı ve teknik direktör , kanat rotasyonunda sıkıntıya girdi. Galatasaray yönetimi bu durum üzerine devre arası transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladı ve 20 yaşında Arjantinli yıldız için girişimlere başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8.11.2020 13:13 Son Güncelleme: 8.11.2020 13:17 ABONE OL
Galatasaray'a Onyekuru yerine 20'lik Tangocu!

'da gündem Agustin Urzi… Menajerinin de görüşmeleri doğruladığı genç kanat oyuncusu için scout Tom Robinson'ın hazırladığı rapor ortaya çıktı.

Galatasaray'a Onyekuru yerine 20'lik Tangocu!

Robinson, 20 yaşındaki genç oyuncu için, "Ana silahlarından biri, elektrik hızındaki patlaması.

Galatasaray'a Onyekuru yerine 20'lik Tangocu!

Rakiplerine korku veren dönüşleri. Sol kanadı yukarı ve aşağı sürekli gidip gelebilir. Yol koşucusu tarzı var" dedi. Banfield forması giyen Urzi'yi alan takımın büyük iş yapacağını da sözlerine ekledi.

Galatasaray'a Onyekuru yerine 20'lik Tangocu!

Onyekuru'yu yine kiralamak isteyen , Monaco'dan olumlu yanıt alamayınca Agustin Urzi'yi de listesine dahil etti.

Galatasaray'a Onyekuru yerine 20'lik Tangocu!

AGUSTIN URZI KİMDİR?
4 Mayıs 2000'de Arjantin'de dünyaya gelen Agustin Urzi, futbola şu anki takımı Banfield'ın altyapısında başladı. 20 yaşındaki yıldız, sol kanatta görev yapıyor.

Galatasaray'a Onyekuru yerine 20'lik Tangocu!

Urzi'nin güncel piyasa değeri ise transfermarkt verilerine göre 9 milyon euro. Urzi geçtiğimiz sezon Banfield formasıyla 20 resmi maça çıkarken, 1 asist yaptı.

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Galatasaray'a Onyekuru yerine 20'lik Tangocu!
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