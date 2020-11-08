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- Hatayspor | CANLI

'in 8. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesi Kayserispor 6, Hatayspor ise 8 puanda bulunuyor. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.11.2020 16:02 Son Güncelleme: 8.11.2020 16:02 ABONE OL
Kayserispor - Hatayspor | CANLI

Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesi Kayserispor 6, Hatayspor ise 8 puanda bulunuyor. Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan iki takımın mücadelesinde Volkan Bayarslan düdük çalıyor. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

KAYSERİSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Hatayspor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR - HATAYSPOR MAÇINDA 11'LER
Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Behich, Hasan Hüseyin Acar, Campanharo, Fernandes, Kvrzic, Henrique, Alibec
Hatayspor: Munir, Mesut, Renan, Billong, Popov, Rayane, Selim, Sackey, Babajide, Traore, Diouf

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Kayserispor - Hatayspor | CANLI
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