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'in ortası yok

Sezonun ilk 5 maçında şov yapan milli sol bek , dün gece takımı yaktı... 90 dakika boyunca yaptığı 23 ortanın 21’inde isabet bulamayan tecrübeli oyuncu, yenen iki golde de hatalıydı.

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 8.11.2020 ABONE OL
Caner Erkin'in ortası yok

Konya'nın ilk golünde kafa topuna çıkamayan, ikinci golde ise ofsaytı bozan Caner Erkin'in performansı tartışma yarattı. Ligde ilk 5 maçta 3 asiste imza atıp performansıyla alkış alan milli oyuncu, dün gece ise hata üstüne hata yaptı… Konya karşısında dün 90 dakika boyunca 23 orta yapan milli sol bek, bunların 21'inde adresi bulamadı. 41 kez ayağındaki topu rakibe veren tecrübeli oyuncu, her 131 saniyede bir topu rakibine hediye etti.

RAKİP OYUNCULARDAN SADECE 3 KEZ TOP ÇALDI
Caner Erkin, geçtiğimiz hafta 2-1 kazanılan Antalya deplasmanında da 32 kez top kaybetmiş 16 tane de isabetsiz orta yapmıştı. 32 yaşındaki savunmacı, Konyaspor karşısında sadece 3 kez rakipten top çalabildi. Bu değer Antalyaspor maçında ise sıfırdı. Dün gece ne savunma ne de hücumda beklentileri karşılayamayan Caner Erkin'e taraftarlar da sosyal medyada tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Caner'in hataları bizi bitirdi" yorumu yaptılar.

EMRE BELÖZOĞLU DONDU KALDI
Karşılaşmayı tribünden takip eden Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, zor anlar yaşadı. Takımın kötü performansını ve yenilen iki golü büyük üzüntüyle izleyen Belözoğlu, bitiş düdüğünün ardından duvara yaslanıp öylece kaldı. Bir süre böyle bekleyen genç futbol adamı, ardından içeri geçti.

THIAM 45 DAKİKA OYNADI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, kasık sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Sosa'nın yerine dün Thiam'a ilk 11'de görev verdi. Son olarak ligde Karagümrük mücadelesinde 58 dakika forma giyen Senegalli oyuncu, 4 maç sonra şans buldu. İkinci yarıda ise yerini Perotti'ye bırakan Thiam, sahada kaldığı süre boyunca 1 şut atıp, 1 isabetsiz orta yaptı.

KRAVETS: ŞANSSIZLIĞI KIRMAYI BAŞARDIK
Maçın son golüne imza atan Kravets, takım adına çok mutlu olduğunu ifade etti. Geçen haftalarda üst üste yaşadıkları şanssızlıklara dikkat çeken Kravets, "İyi oynuyorduk ama kazanamıyorduk. İyi oyunla birlikte 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Büyüklere gol atmam istatistiksel bir rastlantı. Ben her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. En önemlisi takımımın kazanması" diye konuştu.

TRİBÜNLER LOCA OLDU
F.Bahçe yönetimi, Konyaspor maçında kale arkaları da dahil olmak üzere tribünlerde bazı bölümleri loca şeklinde bölerek ayırdı. Karşılaşmayı bin 834 taraftar izledi. Bu arada loca olarak ayrlıan yerlerde taraftarların sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gözlendi

ALTAY: BU YENİLGİ BELKİ DE HAYIRDIR
F.BAHÇE'NIN 22 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır, kendilerine yakışmayan bir yenilgi aldıklarını söyledi. Uzun maratonda takılmalar olabileceğini belirten Altay, "Bu belki de bir hayırdır, daha hayırlısı olmuştur Fenerbahçe'ye. Aynaya daha rahat bakmamızı sağlar. Futbolda yenmek de var yenilmek de. Önemli olan kaybedilen maçlardan da ders çıkarmak" ifadelerini kullandı.

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Caner Erkin'in ortası yok
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