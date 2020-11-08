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- maçının 11'leri belli oldu

'in 8. haftasında , sahasında 'ı konuk edecek. Son 2 maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, ve Alanyaspor'un puan kaybettiği haftayı kayıpsız atlatmak istiyor. Sivasspor-Galatasaray maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 8.11.2020 17:47 Son Güncelleme: 8.11.2020 18:18 ABONE OL
Sivasspor - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Sezona üst üste iki galibiyetle başlayan Cimbom, daha sonra oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Son iki müsabakada ise BB Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup eden sarı- kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor deplasmanında da bu galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Sivasspor-Galatasaray maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Samba, Uğur, Robin Yalçın, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode.

Galatasaray: Okan, Omar, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Belhanda, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Babel, Feghouli.

CİMBOM 5 YILDIR KAZANAMIYOR

Önemli eksikleri olan Galatasaray, Sivasspor deplasmanında oldukça zorlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, kırmızı-beyazlı ekibi, Yeni 4 Eylül Stadı'nda en son 21 Şubat 2015 tarihinde oynadığı maçta 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Daha sonra rakibiyle Sivas'ta oynadığı 4 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

FALCAO KADRODA YOK

Hafta içinde idmanda sakatlanan Radamel Falcao, Sivasspor'a karşı forma giymeyecek. Sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen Kolombiyalı golcü Sivas'a götürülmedi.

GALATASARAY ÜSTÜN!

Galatasaray, DG Sivasspor ile Süper Lig'de 29. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 18 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de Yiğidolar kazandı. 5 maç ise beraberlikle bitti. İki takım arasında geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazanırken, Sivas'taki mücadele ise 2-2 sona ermişti.

FATİH TERİM: 7 - RIZA ÇALIMBAY: 2
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, bugüne kadar 9 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası'nda birbirlerine rakip oldu. İki teknik adam arasında oynanan maçlarda Terim'in 7-2 üstünlüğü bulunuyor. 1 maç da berabere sona erdi.

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Sivasspor - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
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