Yeni Malatyaspor - Denizlispor | CANLI

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı sürüyor. Ligde 8 puanla 16. sırada bulunan Yeni Malatyaspor evinde 5 puanlı Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
YENİ MALATYASPOR-DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Cueva, Kubilay, Lukoki, Adem, Tetteh
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Leismann, Subotic, Oğuz, Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Sagal, Recep, Aissati, Rodallega
YENİ MALATYASPOR-DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor-Denizlispor maçı bugün saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor.