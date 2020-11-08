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- Denizlispor | CANLI

'in 8. haftasında , sahasında 'u konuk ediyor. Ev sahibi takımın 8, konuk ekibin ise 5 puanı bulunuyor. beIN Sports 2'den canlı yayınlanan karşılaşmanın , sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 8.11.2020 13:30 Son Güncelleme: 8.11.2020 13:46 ABONE OL
Yeni Malatyaspor - Denizlispor | CANLI

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı sürüyor. Ligde 8 puanla 16. sırada bulunan Yeni Malatyaspor evinde 5 puanlı Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

YENİ MALATYASPOR-DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Cueva, Kubilay, Lukoki, Adem, Tetteh
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Leismann, Subotic, Oğuz, Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Sagal, Recep, Aissati, Rodallega

YENİ MALATYASPOR-DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor-Denizlispor maçı bugün saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor.

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Yeni Malatyaspor - Denizlispor | CANLI
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