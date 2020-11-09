Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta kötü performans rakamlara yansıdı

'ta kötü performans rakamlara yansıdı

'in geride kalan 8 haftalık diliminde beklentilerin altında kalan , 7 maça çıktı ve kalesinde 12 gol gördü. Rakip fileleri 10 kez havalandıran siyah-beyazlı takım, eksi 2 averajda kaldı.

Giriş Tarihi: 9.11.2020 16:56 ABONE OL
Beşiktaş'ta kötü performans rakamlara yansıdı

Beşiktaş, son 2 sezonda oynadığı 7 maçlık bölümde eksi averajda kaldı. Geçen sezon Abdullah Avcı yönetiminde 10 gol atıp 12 gol yiyen Beşiktaş eksi 2 averajla kötü bir performans sergiledi.

Sonraki 3 hafta daha bu olumsuz tabloyu yaşayan siyah-beyazlılar 10. haftada bunu dengeledikten sonra artıya geçti. Beşiktaş bu sezon da 10 gol atıp 12 gol yedi.

Kartal; Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında artı averaja geçmeye çalışacak.

ABOUBAKAR ORTADA YOK

Beşiktaş'ın büyük umutlarla renklerine bağladığı Aboubakar performansıyla eski günlerini arattı. Ligde 1 penaltı golü dışında sessiz kalan Kamerunlu oyuncu şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. (Takvim)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı... Corona virüs sürecinde en kritik belirti belli oldu!
Son dakika haberi: İzmir'deki deprem sonrası uzman isimden kritik uyarı geldi! "7.8 şiddetinde deprem geliyor..."
Sefirin Kızı’nın yıldızı Neslihan Atagül bombayı patlattı! Hayranlarına müjdeli haber…
Son dakika haberler: Altın fiyatları düşüşte! 9 Kasım Gram, Yarım, Tam, 22 Ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Masterchef'te dün akşam kim elendi? 8 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim, hangi isim oldu? Uğur...
Son dakika haberi: İstanbul Bakırköy'deki tuhaf bina herkesi çok şaşırttı! Yönetici açıkladı: "Görenlerin midesi bulanıyor..."
SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca kişiyi öldüren corona virüs MUTASYONA uğradı! Yeni corona belirtileri ortaya çıktı; parmaklarda şişlik ve kızarıklık...
İzmir'den SON DAKİKA haberi geldi | Tartışılan o fotoğraf sonrası Ayda Gezgin'in babası konuştu: Bu kadarına pes!
Son dakika haberi: Rıza Bey apartmanındaki yalanı Google ortaya çıkardı! Depremden sonra gözaltına alınmıştı...
SON DAKİKA… İstanbul’da HES kodu olmadan girilemeyecek noktalar açıklandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta kötü performans rakamlara yansıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA