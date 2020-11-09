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'tan 4 isme kesik! İşte 'nin yeni 11'i

Son dakika haberleri... Milli araya girmeden önce evinde ağırladığı 'a karşı bu sezonki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe'de değişim zamanı. Mevcut kadrodan beklediği verimi alamaması ve sakatların iyileşmesi sonrasında takımın ilk 11 iskeletini yeniden kuruyor ve 4 isme kesik atmaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'nin milli ara sonrası yeni 11'i...

Giriş Tarihi: 9.11.2020 20:44 Son Güncelleme: 9.11.2020 21:06 ABONE OL
Erol Bulut'tan 4 isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i

'de karşısında alınan "şok" yenilgi sarı-lacivertli takımda soğuk duş etkisi yarattı ve halının altına süpürülen sorunlar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Erol Bulut'tan 4 isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i

Milli ara nedeniyle F.Bahçe'de futbolculara 3 gün izin verildi. Mağlubiyetin unutulmasını isteyen , çarşamba günkü antrenman öncesi videolu toplantı yapılacağını duyurdu. maçındaki hatalar tek tek analiz edilecek. Kaptanlar, takıma yaptıkları konuşmalarda "Kimin ne hata yaptığının bir önemi yok. Hep birlikte kaybettik. Herkes zaten ne yaptığını biliyor. Önemli olan bu hataları tekrarlamadan yola devam etmek" diyerek konuyu kapattılar.

Erol Bulut'tan 4 isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i

tarihinin en geniş kadrolarından birine sahip olan ancak şu ana kadar bu geniş kadrodan tam anlamıyla istifade edemediği için eleştirilen , maçının ardından kadroda da "neşteri" vuracağını dile getirdi. Genel olarak aynı 11 ile sahaya çıkmayı prensip edinen ve takımda "iskelet" sistemine inanan Erol Bulut, milli aranın ardından ilk maçıyla beraber ilk 11'inde 4 taşı değiştirecek.

Erol Bulut'tan 4 isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i

Stoperde - Tisserand ikilisi ile devam eden , sarı-lacivertli takımın oynadığı 8 maçın 6'sında gol yemesinin ardından stoper tandeminde yeniden Tisserand - Lemos ikilisine dönecek.

Erol Bulut'tan 4 isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i

Sol bekte sezon başından bu yana 'den vazgeçmeyen , Milli aradan sonra bu kez de Novak'a karşısında forma verecek.

Erol Bulut'tan 4 isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i

Sakatlık sürecini atlatan ve son iki maçta da süre alan Diego Perotti, 15 günlük milli aranın ardından daha güçlü bir şekilde 11'e dönüyor.

Erol Bulut'tan 4 isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i

Orta sahada Gustavo, Sosa ve üçlüsünden vazgeçmeyecek olan , Mert Hakan Yandaş ve 'yi en azından bir süre daha yedek kulübesinde tutacak.

Erol Bulut'tan 4 isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i

'de 'un vazgeçilmezlerinden olan ve hemen her fırsatta şans verdiği Thiam, sarı-lacivertli takımda artık yedek kulübesinin daimi figürleri olmaya hazırlanıyor.

Erol Bulut'tan 4 isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i

Sporx'in haberine göre 'de şu ana kadar beklentileri karşılayamayan ve oyun içerisinde de etkinliği sınırlı kalan Samatta'yı yedek kulübesine çekmeye hazırlanan takımdaki en büyük değişikliği Samatta - Cisse ile yapmayı planlıyor.

Erol Bulut'tan 4 isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i

İŞTE MİLLİ ARA SONRASI FENERBAHÇE'NİN YENİ 11'İ

Altay | , Lemos, Tisserand, Novak | , Gustavo, Sosa | Perotti, Cisse, Pelkas

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Erol Bulut'tan 4 isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i
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