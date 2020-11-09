Kazanırken kaybettiler!

LEVENT TÜZEMEN

Fenerbahçe kazanırken "Nerede hata yaptık" analizini masaya yatırmadı.



ALİ GÜLTİKEN

Savunma ve orta alan yerine oturdu ama hücumda iki kanadı hâlâ arıyor.



İSKENDER GÜNEN

Oyuncu değişikliklerinin yanlış olduğu görüşündeyim ama lig uzun bir maraton.





LEVENT TÜZEMEN



Ayakları yerden kesildi: Fenerbahçe kazanırken "Nerede hata yaptık" analizini masaya yatırmadı. Erol Bulut'un Antalya maçından sonra "Biz bu ligi namağlup bitiririz" söylemi büyük bir hataydı. Üst üste gelen galibiyetler, futbolcuların ayaklarını yerden kesti. Teknik heyet de söylemleriyle buna çanak tuttu. Yeni kurulan takımlarda istikrarlı bir kadroya ihtiyaç vardır. Erol Bulut her oyuncunun gönlünü almak zorunda değil ayrıca başarılı olmuş bir kadroyu da bozmamak gerekir. Pelkas ayağının tozuyla 40 yıllık Fenerbahçeli gibi oynamaya başladı. Erol hoca Pelkas'a daha fazla süre vermeli. Yine Erol hocanın 'Önce Samatta'yı yazacağım sonra takım yapacağım' sözü kendisinde baskı oluşturdu.



ALİ GÜLTİKEN



Kervanı yolda diziyor: Ligin genel kadro dengelerine baktığımız zaman Fenerbahçe'nin çok alternatifli ve etkili bir kadrosu var. Doğal olarak beklenti iyi oyun ve sonrasında iyi skorlar… Fenerbahçe çok geniş bir kadro kurdu ve bu oyuncularla ideal 11'ini bulma sürecini henüz tamamlayamadı. Lig maratonu içinde hem hedefine doğru ilerleyip hem de bu süreci kazasız geçme arzusunda. Yani işin özü kervanı yolda diziyor. Konyaspor maçında gördük ki zaten benim sezon başından beri de düşüncem buydu; Fenerbahçe'nin, savunma ve orta alan bölgesinde kadrosu yerine oturdu ama hücum bölgesinde Samatta dışında iki kanat hâlâ oyuncularını arıyor.



İSKENDER GÜNEN



Değişiklikler yanlıştı: Sezon başından beri yeni bir takım olmasına rağmen başarılı sonuçlar alan ve de şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Fenerbahçe'nin Konyaspor maçında oynadığı oyun ve aldığı sonuç hayal kırıklığı oldu. Bu karşılaşma bizlere gösterdi ki her maçın içinde bir zorluk var. Başlangıç istenilen düzeyde değil ve de Valencia'nın VAR'la iptal edilen golüne kadar da girilen pozisyon yok. İkinci yarı ise yapılan oyuncu değişikliklerinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Pelkas çıktığında giren oyuncu Cisse değil Mert Hakan olmalıydı. Fakat lig uzun, bu tür puan kayıplarını normal karşılamak gerektiği düşüncesindeyim.



3 GÜN İZİN SONRA VİDEOLU ANALİZ

Milli ara nedeniyle F.Bahçe'de futbolculara 3 gün izin verildi. Mağlubiyetin unutulmasını isteyen teknik direktör Erol Bulut, çarşamba günkü antrenman öncesi videolu toplantı yapılacağını duyurdu. Konyaspor maçındaki hatalar tek tek analiz edilecek.



FUTBOLCULAR KONUYU KAPATTI

Kaptanlar, takıma yaptıkları konuşmalarda "Kimin ne hata yaptığının bir önemi yok. Hep birlikte kaybettik. Herkes zaten ne yaptığını biliyor. Önemli olan bu hataları tekrarlamadan yola devam etmek" diyerek konuyu kapattılar.