Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Kayserispor Samet Aybaba ile anlaştı

Son dakika: ile yollarını ayıran ile anlaştı

'de çıktığı 7 maçta altı puan toplayan ve ile yollarını ayıran , ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

İHA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 19:46 ABONE OL
Son dakika: Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Kayserispor Samet Aybaba ile anlaştı
Kayserispor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı. Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile prensipte anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik direktörü Kayseri'ye davet etti.

Kayserispor, geçen sezon Kayserispor'da sadece 17 gün görev yapan ve sonrasında istifa ederek Kayseri'den ayrılan Teknik Direktör Samet Aybaba ile sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme yapacak. Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz yaptığı açıklamada, "Kayserispor'umuz Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet 5 yenilgi alarak 6 puan topladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Corona virüs sürecinde en kritik belirti belli oldu! "Vücut ciğerleri korumak için kurban veriyor"
SON DAKİKA | İzmir depremi sonrası uzman isimden kritik uyarı geldi! "7.8 şiddetinde deprem geliyor..."
Sefirin Kızı’nın yıldızı Neslihan Atagül bombayı patlattı! Hayranlarına müjdeli haber…
Son dakika haberler: Altın fiyatları düşüşte! 9 Kasım Gram, Yarım, Tam, 22 Ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Masterchef'te dün akşam kim elendi? 8 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim, hangi isim oldu? Uğur...
Son dakika haberi: İstanbul Bakırköy'deki tuhaf bina herkesi çok şaşırttı! Yönetici açıkladı: "Görenlerin midesi bulanıyor..."
SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca kişiyi öldüren corona virüs MUTASYONA uğradı! Yeni corona belirtileri ortaya çıktı; parmaklarda şişlik ve kızarıklık...
SON DAKİKA… İstanbul’da HES kodu olmadan girilemeyecek noktalar açıklandı!
SON DAKİKA HABERİ: İzmir depremi sonrası tartışılan fotoğraf ile ilgili Ayda Gezgin'in babası konuştu! Bu kadarına pes...
Son dakika haberi: Rıza Bey apartmanındaki yalanı Google ortaya çıkardı! Depremden sonra gözaltına alınmıştı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Kayserispor Samet Aybaba ile anlaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA