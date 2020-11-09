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Zoru güzele çevireceğiz

’un yeni teknik direktörü , yöneticilerle yaptığı görüşmede, “Başarıya açım, zorlukları seviyorum ve zor olanı güzele hep birlikte çevireceğiz” dedi.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 9.11.2020 ABONE OL
Zoru güzele çevireceğiz
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, yöneticilerle yaptığı toplantıda sıklıkla başarılı olacağına vurgu yaptı. Ayrıca takımın potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu söyleyen ve eksik bölgelerin de devre arasında güçlendirilmesi durumunda çok daha iyi bir konuma gelebileceklerini belirten Avcı, takımla kaynaşma fırsatı için milli aranın da çok iyi bir fırsat olduğunu ifade etti. Kendisinin de bir çıkış yakalamak istediğini söyleyen Avcı, "Başarıya gerçekten açım. Zorlukları seviyorum ve zor olanı hep birlikte güzele çevireceğiz. Benim de Trabzonspor'un da Türk futbolundan alacağı var. Bu alacağımızı da kısa süre içerisinde tahsil etmek istiyoruz" dedi.

İMZAYI YARIN ATACAK İŞBAŞI İSE ÇARŞAMBA
Trabzonspor'un 3 yıllığına anlaştığı teknik direktör Abdullah Avcı, yarın Trabzon'a gelecek ve resmi sözleşme imzalayacak. 57 yaşındaki çalıştırıcı, imza töreninin ardından ise çarşamba günü takımla birlikte ilk antrenmana çıkacak. Avcı'nın ekibini de beraberinde getireceği ve yapılacak olan ilk antrenmanda oyuncuların bazı testlere tabi tutulacağı da öğrenildi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR MİLLİ TAKIM'DA YOK
Fırtına'nın genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Alanyaspor maçının 56. dakikasında sakatlanarak yerini Yusuf Sarı'ya bırakmıştı. 21 yaşındaki oyuncunun çekilen MR'ında sol dizinde esneme tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan Abdülkadir'in, milli aradan sonra sahalara dönmesi bekleniyor. Bu nedenle Abdülkadir Ömür, çağırıldığı A Milli Takım aday kadrosuna da gidemeyecek.

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