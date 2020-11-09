Zoru güzele çevireceğiz

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, yöneticilerle yaptığı toplantıda sıklıkla başarılı olacağına vurgu yaptı. Ayrıca takımın potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu söyleyen ve eksik bölgelerin de devre arasında güçlendirilmesi durumunda çok daha iyi bir konuma gelebileceklerini belirten Avcı, takımla kaynaşma fırsatı için milli aranın da çok iyi bir fırsat olduğunu ifade etti. Kendisinin de bir çıkış yakalamak istediğini söyleyen Avcı,dedi.Trabzonspor'un 3 yıllığına anlaştığı teknik direktör Abdullah Avcı, yarın Trabzon'a gelecek ve resmi sözleşme imzalayacak. 57 yaşındaki çalıştırıcı, imza töreninin ardından ise çarşamba günü takımla birlikte ilk antrenmana çıkacak. Avcı'nın ekibini de beraberinde getireceği ve yapılacak olan ilk antrenmanda oyuncuların bazı testlere tabi tutulacağı da öğrenildi.Fırtına'nın genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Alanyaspor maçının 56. dakikasında sakatlanarak yerini Yusuf Sarı'ya bırakmıştı. 21 yaşındaki oyuncunun çekilen MR'ında sol dizinde esneme tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan Abdülkadir'in, milli aradan sonra sahalara dönmesi bekleniyor. Bu nedenle Abdülkadir Ömür, çağırıldığı A Milli Takım aday kadrosuna da gidemeyecek.