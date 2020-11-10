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son 3 sezonun en iyisi!

Son dakika haberleri... 'de son üç sezon dikkate alındığında ligin en başarılı teknik adamı ... Bu süreçte en çok puan alan 57 yaşındaki deneyimli teknik adam, ve 'u geride bıraktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.11.2020 19:12 Son Güncelleme: 10.11.2020 19:15 ABONE OL
Abdullah Avcı son 3 sezonun en iyisi!

Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü olan Abdullah Avcı, Başkan Ağaoğlu döneminin 5. hocası oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu göreve geldiğinde Rıza Çalımbay teknik adamlık koltuğundaydı. Sonrasında Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Eddie Newton'a takım emanet edilirken, Trabzonspor'un yeni hocası Abdullah Avcı oldu. Gündemde pek çok aday bulunmasına rağmen Avcı'yı seçen Fırtına'nın, bu tercihinin sırrı biraz da istatistiklerde saklı. Öyle ki tecrübeli hoca, son yıllara bakıldığında Süper Lig'in en çok puan toplayan teknik direktörü konumunda.

FATİH TERİM'LE MAÇ SAYISI AYNI

2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları dikkate alındığında Abdullah Avcı 86 Süper Lig maçına çıktı. Bu süreçte 50 galibiyet, 19 beraberlik ve 17 yenilgi elde eden Avcı, 169 puan topladı. Onu yine 86 maçta saha kenarında olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1 puan geriden takip ediyor. Başakşehir'deki halefi Okan Buruk ise son 3 sezonda 96 lig karşılaşmasında hocalık koltuğunda bulunurken, 149 puan kazandı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN DE ÖNÜNDE!

2017-2019 arası Başakşehir'in başında olan Avcı, sonraki sezon Beşiktaş'a gidip neredeyse lig ortasında görevinden ayrılmıştı. Avcı, her ne kadar Beşiktaş macerası kötü geçse de 18 lig maçında 6 kez yenildi. 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Yıllardır düzenli olarak zirve mücadelesi veren ve en büyük artısı istikrar olan 57 yaşındaki çalıştırıcı, son 5 sezona bakıldığında da Şenol Güneş'in önünde. Şu an A Milli Takım'ın başında olan Güneş, söz konusu periyotta 136 maçta kulüp hocalığı yaptı, 292 puan topladı. Avcı ise 154 mücadelede 301 puanı hanesine yazdırdı.

(FANATİK)

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Abdullah Avcı son 3 sezonun en iyisi!
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