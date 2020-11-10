Aboubakar şutu unuttu!

Beşiktaş'ın uzun arayışlar sonunda santrfor için karar kıldığı Vincent Aboubakar, gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Ligde Konyaspor, Gençlerbirliği, Denizlispor, Yeni Malatya ve Gaziantep FK maçları içerisinden sadece Denizli deplasmanında 1 gol, 1 asistle skor katkısı yapan Kamerunlu futbolcu, kalan 4 maçı boş geçti.Aboubakar'ın forma giydiği karşılaşmalardaki durgunluğu oyuncunun istatistiklerine de yansıdı. Şu ana dek sadece 7 kez şut denemesi yapan yıldız futbolcunun kaleyi bulan şut sayısı 5 oldu. Diz sakatlığı sebebiyle yönetimin uzun süre üzerinde konuştuğu ve sözleşmesine de özel madde eklediği Aboubakar'ın ikili mücadelelerdeki zayıflığı da göze çarptı.28 yaşındaki futbolcu, toplam 35 ikili mücadeleye girerken bunların sadece 10'unu kazanabildi. Hava toplarında da oldukça etkisiz olan Aboubakar, 12 hava topu mücadelesinin sadece 2'sini kazanırken bu alanda da oldukça geri kaldı.Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Gaziantep maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Başakşehir karşısında takımını yalnız bırakacak. Cezasının iki maç olması halinde Fenerbahçe derbisinde de görev yapamayacak genç eldivenin yerine Utku Yuvakuran forma giyecek. Gaziantep mücadelesinde 2 gol yiyen Utku'nun, aradığı şans ayağına geldi. Genç file bekçisi, zorlu Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında iyi performans göstermesi halinde ilk 11'de Ersin'in yerine kalıcı olabilir.Beşiktaş iki günlük iznin ardından dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplandı ve 16.00'da yaptığı tek antrenmanla çalışmalarına yeniden başladı. Ayrıca Gaziantep deplasmanında sakatlık sorunu yaşayan Welinton ve Larin'in sağlık durumları da bugün belli olacak.Sezon başından beri Kovid-19 vakalarından en çok etkilenen kulüp olan Beşiktaş'ta dün 3 futbolcu ve 1 personelin test sonuçlarının pozitif çıktığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, pozitif çıkan isimlerin izolasyon ve tedavi süreçlerine hemen başlandığı da belirtildi. Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın, kaleci antrenörü Hakan Çalışkan, Tyler Boyd, Adem Ljajic, Umut Nayir, Bernard Mensah, Burak Yılmaz ve 12 altyapı oyuncusu virüse yakalanmıştı.