Ekstra mesai ile üretken hücum

Fenerbahçe'nin Konya'ya 2-0 yenildiği maçtan sonra yapılan en büyük eleştiri, "Sadece kanat ortalarıyla gol arıyor" olmuştu… Teknik direktör Erol Bulut, milli arayıçalışmalarıyla geçirecek. Gelecek dönemde daha üretken bir hücum hattına kavuşulması için teknik heyet ekstra mesai yapacak. Milli takımlara giden oyunculardan yoksun olunan dönemde,Fenerbahçe,özellikle ceza sahası çevresindegaranti pas ve verkaç çalışmasıyapacak. Bulut, Konyaspor mağlubiyetisonrasında kadroda bazıdeğişikliklere de gitmeyi planlıyor.Sosa'nın döneceği 11'de Cisse,Perotti, Mert, Ferdi gibi isimlerinyer alabileceği gelen bilgilerarasında. Sangare ve Novak'ın dasüreleri artırılacak.