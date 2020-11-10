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Ekstra mesai ile üretken hücum

F.Bahçe Teknik Direktörü, milli arayı takıma yeni bir soluk katma çalışmalarıyla geçirecek. Kadroda revizyon yaşanabilir

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 10.11.2020 ABONE OL
Ekstra mesai ile üretken hücum
Fenerbahçe'nin Konya'ya 2-0 yenildiği maçtan sonra yapılan en büyük eleştiri, "Sadece kanat ortalarıyla gol arıyor" olmuştu… Teknik direktör Erol Bulut, milli arayı takıma yeni soluk katma çalışmalarıyla geçirecek. Gelecek dönemde daha üretken bir hücum hattına kavuşulması için teknik heyet ekstra mesai yapacak. Milli takımlara giden oyunculardan yoksun olunan dönemde, gol yüzdesini artırmaya yönelik çalışma programı hazırlanacak.

GARANTİ PAS VE VERKAÇ ÇALIŞMASI YAPILACAK
Kanat ortaları dışında akan oyunda etkili hücum varyasyonları üzerinde yoğun bir analiz dönemi geçirilecek. Fenerbahçe, özellikle ceza sahası çevresinde garanti pas ve verkaç çalışması yapacak. Bulut, Konyaspor mağlubiyeti sonrasında kadroda bazı değişikliklere de gitmeyi planlıyor. Sosa'nın döneceği 11'de Cisse, Perotti, Mert, Ferdi gibi isimlerin yer alabileceği gelen bilgiler arasında. Sangare ve Novak'ın da süreleri artırılacak. Her oyuncu her an oynatılmaya hazır olacak.

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Ekstra mesai ile üretken hücum
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