İşte Şenol Güneş'in milli takım karnesi

Türkiye A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında yarın saat 20.45'te Beşiktaş'ın stadında Hırvatistan'ı ağırlayacak.

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta İstanbul'da 15 Kasım Pazar günü Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü ise deplasmanda Macaristan ile oynanacak karşılaşmaların provasını yapacak Ay-Yıldızlılar, akşam saat 18.30'daki idmanla Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamlayacak.



67 MAÇTA 100 GOL

A Milli Takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 48'i resmi, 19'u özel toplam 67 müsabakaya çıktı. Bu maçlarda milliler rakip ağlara toplam 100 gol bıraktı, kalesinde ise 59 gole engel olamadı. Ay-Yıldızlılar, bu rakamla maç başına 1.5 gol ortalamasına ulaştı. Şenol Güneş'li milliler, 32 galibiyet, 19 beraberlik ve 16 yenilgi alırken maçların yüzde 78'ini kaybetmeden kapattı, yüzde 48 galibiyet yüzdesine ulaştı.



GÜNEŞ İLE 20'NCİ ÖZEL MAÇ

Hırvatistan maçıyla Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde 20'nci özel maçına çıkacak. Milliler, Güneş yönetiminde çıktığı 19 özel maçta 5 galibiyet, 7 yenilgi ve 7 beraberlik aldı.



50'NCİ RESMİ MAÇA DOĞRU

Deneyimli teknik adam, A Milli Takım ile resmi olarak ise 48 maç oynadı. Türkiye, bu sınavların 27'sini kazandı, 9'unu kaybetti, 12'sinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda 82 gol atan Ay-Yıldızlı ekip, kalesinde 37 gol gördü.



Şu ana kadar 48 resmi müsabakada milli takımın başında yer alan Güneş, Rusya ve Macaristan maçlarıyla 50 resmi müsabakaya ulaşacak.

Futbolculuğunda 31 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Şenol Güneş, teknik direktörlük dönemiyle birlikte toplam 98 karşılaşmada ülkemizi temsil etti. 68 yaşındaki çalıştırıcı, Hırvatistan maçının ardından oynanacak Rusya müsabakasıyla bu alanda da 100 barajına erişecek.



İLKLERİN HOCASI

Şenol Güneş, A Milli Takım'ı birden fazla turnuvaya götüren ilk ve tek teknik direktör. Güneş yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, 2002 Dünya Kupası, 2003 Konfederasyon Kupası ve 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.



Güneş, bu özelliğiyle milli takımı hem Dünya Kupası hem de Avrupa Şampiyonası finallerine götüren tek çalıştırıcı olma özelliğini de elinde bulunduruyor. Güneş yönetimindeki Türkiye, üçüncü olduğu 2002 Dünya Kupası'nda 7 karşılaşma oynarken 4 galibiyet elde etti. EURO 2020 elemelerinde 18 gol kaydeden milliler, kendi sahasında hiç gol yemedi.



DÖRT KITADAN 41 RAKİP

Milli takım Şenol Güneş yönetiminde 4 kıtadan, 41 rakiple oynadı. Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika kıtalarından takımlarla karşılaşan Ay-Yıldızlı ekip, Güneş yönetiminde en çok Moldova ile karşılaştı. Türkiye, Güneş yönetiminde 5 kez karşılaştığı rakibini tüm maçlarda mağlup ederken, rakip filelere 15 gol gönderdi, hiç gol yemedi.



Güneş'li milli takım Türkiye'de 11 şehirde (İstanbul: 15, Antalya: 2, Sivas, Konya, Eskişehir, Adana, Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa, Gaziantep) 26 maçta taraftarlarımızın karşısına çıktı.

