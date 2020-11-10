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'nin yıldızı 'a şoku!

1 devi Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı 'a şoku. arta kalan zamanda Twitch platformunda bilgisayar oyunu oynayarak, canlı yayın yapan Neymar'ın engellendi.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 18:22 ABONE OL
PSG'nin yıldızı Neymar'a Twitch şoku!

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar'a Twitch şoku. Futboldan arta kalan zamanda Twitch platformunda bilgisayar oyunu oynayarak, canlı yayın yapan Neymar'ın yayın yapması engellendi. Neymar'ın neden engellendiği henüz bilinmiyor ancak telif kurallarına takıldığı tahmin ediliyor. Öte yandan Neymar'ın yediği ban'ın kalıcı mı yoksa geçici mi olduğu da henüz netlik kazanmış değil. Şu an için Brezilyalı yıldızın Twitch hesabına girildiğinde "Üzgünüz. Bir zaman makinesine sahip değilseniz bu içerik artık ulaşılamaz demektir." uyarısı geliyor.

İşte o görüntü

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PSG'nin yıldızı Neymar'a Twitch şoku!
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