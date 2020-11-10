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'de flaş ayrılık! Nobre ile yollarını ayırdı

'de çıktığı 7 maçta 5 puan toplayan Başkent ekibi , sezon başında takımın başına getirdiği ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 21:17 Son Güncelleme: 10.11.2020 22:04 ABONE OL
Süper Lig'de flaş ayrılık! Gençlerbirliği Nobre ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 puan toplayan Başkent ekibi Gençlerbirliği, sezon başında takımın başına getirdiği teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İşte Gençlerbirliği'nden yapılan açıklama
Sezon başından bu yana teknik direktörlüğümüzü yapan Mert Nobre ile yollarımızı ayırdık.

Futbolculuk kariyerine kulübümüzde nokta koyan, ilk teknik direktörlük deneyimini de kulübümüzde yaşayan Mert Nobre'ye kattığı değer ve emekleri için teşekkür ederiz.

Türk futboluna genç futbolcuların yanı sıra teknik direktörler de kazandırıyoruz. Mert Nobre'nin de bu isimlerin arasında yer almasından ayrıca mutluyuz.
Kendisine ve ekibine başarı diliyoruz.

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Süper Lig'de flaş ayrılık! Gençlerbirliği Nobre ile yollarını ayırdı
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