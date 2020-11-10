Son dakika: Trabzonspor Abdullah Avcı'yı KAP'a bildirdi

Süper Lig'de yaşanan kötü gidişin ardından Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, takımın başına Abdullah Avcı'yı getirdi.
Taraflar arasında bir süredir devam eden görüşmeler, olumlu sonuçlandı ve deneyimli teknik adam 2.5 yıllık mukavelenin altına imza attı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bir açıklama yapan Karadeniz temsilcisi, Avcı ile yapılan sözleşmenin detaylarını duyurdu.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya;
2020/21 futbol sezou için 5.000.000.-TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezou için 6.500.000.-TL garanti ücret,
2022/23 futbol sezou için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."Abdullah Avcı resmen Trabzonspor'da