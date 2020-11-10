Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor Abdullah Avcı'yı KAP'a bildirdi

Son dakika: 'yı 'a bildirdi

Son dakika... İngiliz teknik adam 'ın ayrılığının ardından arayışlara başlayan , ile anlaşmaya vardı. Deneyimli hoca ile bir süredir görüşen bordo-mavili takım, 2.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı ve imzalar atıldı. temsilcisi, 'na transfer detaylarını da açıkladı.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 13:42 Son Güncelleme: 10.11.2020 13:57 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor Abdullah Avcı'yı KAP'a bildirdi

Süper Lig'de yaşanan kötü gidişin ardından Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, takımın başına Abdullah Avcı'yı getirdi.

Taraflar arasında bir süredir devam eden görüşmeler, olumlu sonuçlandı ve deneyimli teknik adam 2.5 yıllık mukavelenin altına imza attı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bir açıklama yapan Karadeniz temsilcisi, Avcı ile yapılan sözleşmenin detaylarını duyurdu.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya;

2020/21 futbol sezou için 5.000.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezou için 6.500.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezou için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Abdullah Avcı resmen Trabzonspor'da

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA... Koronavirüs belirtileri arasında en kritik olanı açıklandı! "Vücut ciğerleri korumak amacıyla kurban veriyor..."
Son dakika haberi: İlham Aliyev o maddeleri tek tek okudu! İşte Dağlık Karabağ anlaşması ve Azerbaycan'ın büyük zaferi
SON DAKİKA | İzmir depremi sonrası uzman isimden kritik uyarı geldi! "7.8 şiddetinde deprem geliyor..."
Lütfi Elvan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın biyografisi
Bir kez değil defalarca mutasyona uğradı! Yeni corona virüs belirtileri hakkında SON DAKİKA haberi
10 KASIM MESAJLARI: En güzel, resimli 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili kısa uzun mesajlar ve sözler burada
SON DAKİKA HABERİ | Karabağ'da savaş bitti! Zafer Azerbaycan'ın... İşte, cephe hattında son durum
Son dakika haberi: Corona virüsle ilgili yedi farklı semptom grubu ortaya çıktı! Araştırmalar sonucunda tespit edildi
Son dakika haberi: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? Kapalıçarşı'dan detaylı güncel altın fiyatları bilgisi geldi!
Gerçekler Esra Erol'da ortaya çıktı! Boşanırken tazminat alabilmek için kumpas kurdu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trabzonspor Abdullah Avcı'yı KAP'a bildirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA