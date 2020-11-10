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Sosa'dan itirafı!

ile sözleşmesi bittikten sonra 'ye serbest olarak imza atan Sosa, sarı-lacivertli takıma gelmeden önce Estudiantes'in de gündemine gelmişti. Arjantinli yıldız, neden Fenerbahçe'yi tercih ettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 16:57 Son Güncelleme: 10.11.2020 17:08 ABONE OL
Sosa'dan transfer itirafı!

Serbest kalmasının ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Ernesto Sosa, ülkesinin basınına konuştu ve neden Estudiantes'e gitmediğini açıkladı.

Sosa'nın açıklamaları şu şekilde;

"Bu kişisel bir konu. İnsanların ne düşündüğünü bilmek ve tartışmaların ortasında olmak istemiyorum. Karar vermek zor oldu. Şu an için de gelecek hakkında konuşamam çünkü zaten insanlar yorgun ve çok fazla spekülasyon çıkınca canım yanıyor. Ben futbol adına öğrendiğim herşeyi onlara borçluyum.

Karışık duygular hissediyorum. Üzgün ve kızgınım. Estudianted'e dönmeyi gerçekten çok isterdim. Arjantin'den 'Neden buraya gelmediniz' soruları geliyor. Ama bilmeliler ki benim iki kızım var ve onların geleceğini de düşünmem gerekiyor.

Sebastian Veron ile konuştum ve bu kararın çok zor olduğunu açıkladım. Çünkü ya kariyerimi Estudiantes'te bitirecektim ya da burada kızlarımla her gün biraz daha eğlenecektim. İnsanların anlaması hayli güç. Arjantin şu anda çok zor bir dönemden geçiyor." (Fotomaç)

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Sosa'dan transfer itirafı!
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