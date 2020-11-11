Galatasaray sandığa gidiyor

Galatasaray'da dün haftalık toplantısını yapan yönetim, ocak ayında planladığı kongre kararını bir ay erkene çekti.ve sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamadaseçim kararı alındığı bildirildi. Koronavirüs sürecini dikkate alan yönetim, bu doğrultuda gerekli izin için başvuruda bulunacak.Eğer aralıkta seçim gerçekleşirse, seçilecek olan yeni yönetimin görev süresikadar sınırlı. 6 aylık bu göreve şu ana kadar iki isim talip oldu:Uzun zamandır sağlık sorunları ile ugraşansonra son kararını verecek.Yönetim dünkü hamlesiyle seçim tarihini Mali Genel Kurul'un önüne çekti ve mali açıdan ibrasızlık tehlikesini minimuma indirdi.G.Saray'da 3 yıllığına seçilen yönetimlerde henüz 3 yıllık görev süresini tamamlayan olmadı. Tekrar olağanüstü kongre sürecine girenYönetimin seçim kararının ardından Burak Elmas ve Metin Öztürk başkan adaylıklarını açıkladı. Elmas, "Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için yola çıkıyoruz" mesajını paylaşırken Öztürk, "Yüzde 100 hazırız" ifadesini kullandı.BİR GÖRÜŞLEVENT TÜZEMENGalatasaray'da yönetim, Başkan Mustafa Cengiz'in hatırına yola devam ediyordu. Birçok yönetici istifasını cebinde tutuyor, Cengiz'e olan saygıdan işleme koymuyordu. Galatasaray yönetimi, Başkan Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve diğer bazı yöneticiler olmak üzere bölünmüştü. Bu tıkanıklığı bilmesine rağmen Cengiz, yönetimi ayakta tutmaya çalışıyordu. Erzurum maçından sonra Fatih Terim'in,şeklindeki söylemi, G.Saray'da yaşanan krizleri de ortaya çıkardı. Ben de bu söyleme karşılık A Spor'da,dedim. Yönetim doğru bir karar aldı. Çünkü düşünce ve yönetim anlamında ciddi kan kaybı yaşadılar. Aralık ayının sonuna doğru seçim yapma planını çok doğru buluyorum. Çünkü yeni gelecek yönetime devre arası transferleri konusunda bir fırsat doğacaktır. Ancak pandemi kurallarına göre bu tür büyük toplantılara izin verilmiyor. G.Saray yönetimi seçime gidecek ama devlet izin verecek mi? Sonuçta Cengiz ve yönetimi seçim kararı alarak G.Saray camiasını rahatlattı.