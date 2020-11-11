Galatasaray sandığa gidiyor

Sarı-kırmızılı kurmaylar, ocak ayında planladığı kongre kararını 19-26 Aralık tarihine çekti ve Koronavirüs süreci nedeniyle gerekli izin için başvuru yaptı. Seçim yapılabilirse yeni yönetimin görev süresi 6 ay olacak
Galatasaray'da dün haftalık toplantısını yapan yönetim, ocak ayında planladığı kongre kararını bir ay erkene çekti. Başkan Mustafa Cengiz veyöneticilerin hepsi bu kararaimzasını koydu ve sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 19-26 Aralık 2020 tarihinde seçim kararı alındığı bildirildi. Koronavirüs sürecini dikkate alan yönetim, bu doğrultuda gerekli izin için başvuruda bulunacak.
MUSTAFA CENGİZ SON KARARINI VERMEDİ
Eğer aralıkta seçim gerçekleşirse, seçilecek olan yeni yönetimin görev süresi Mayıs 2021'e kadar sınırlı. 6 aylık bu göreve şu ana kadar iki isim talip oldu: Burak Elmas ve MetinÖztürk. Uzun zamandır sağlık sorunları ile ugraşan Mustafa Cengiz, ailesi ve yakınçevresi ile durum değerlendirmesindebulunduktan sonra son kararını verecek. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak,Cengiz'in devam kararı almasıhalinde başkan adayı olmayacakve Cengiz'in yanında yer alacak.
İBRASIZLIK HAMLESİ!
Yönetim dünkü hamlesiyle seçim tarihini Mali Genel Kurul'un önüne çekti ve mali açıdan ibrasızlık tehlikesini minimuma indirdi. Ancakpandemideki belirsizlik nedeniyle kongreningerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu. G.Saray'da 3 yıllığına seçilen yönetimlerde henüz 3 yıllık görev süresini tamamlayan olmadı. Tekrar olağanüstü kongre sürecine giren G.Saray, başkanın değiştiği 2011-12, 2014-15 ve2017-18 sezonlarında şampiyon olmuştu.
ELMAS VE ÖZTÜRK ADAYLIKLARINI AÇIKLADI
Yönetimin seçim kararının ardından Burak Elmas ve Metin Öztürk başkan adaylıklarını açıkladı. Elmas, "Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için yola çıkıyoruz" mesajını paylaşırken Öztürk, "Yüzde 100 hazırız" ifadesini kullandı.
BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN Camia rahatladı
Galatasaray'da yönetim, Başkan Mustafa Cengiz'in hatırına yola devam ediyordu. Birçok yönetici istifasını cebinde tutuyor, Cengiz'e olan saygıdan işleme koymuyordu. Galatasaray yönetimi, Başkan Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve diğer bazı yöneticiler olmak üzere bölünmüştü. Bu tıkanıklığı bilmesine rağmen Cengiz, yönetimi ayakta tutmaya çalışıyordu. Erzurum maçından sonra Fatih Terim'in, "Kimseninne arkasında ne de yanındayım" şeklindeki söylemi, G.Saray'da yaşanan krizleri de ortaya çıkardı. Ben de bu söyleme karşılık A Spor'da, 'Terimseçim ateşini yaktı' dedim. Yönetim doğru bir karar aldı. Çünkü düşünce ve yönetim anlamında ciddi kan kaybı yaşadılar. Aralık ayının sonuna doğru seçim yapma planını çok doğru buluyorum. Çünkü yeni gelecek yönetime devre arası transferleri konusunda bir fırsat doğacaktır. Ancak pandemi kurallarına göre bu tür büyük toplantılara izin verilmiyor. G.Saray yönetimi seçime gidecek ama devlet izin verecek mi? Sonuçta Cengiz ve yönetimi seçim kararı alarak G.Saray camiasını rahatlattı.