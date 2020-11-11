Aslan'dan ilk galibiyet! Galatasaray 31-81 Bakken Bears

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Bakken Bears ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, A Spor ekranlarından canlı yayınlanan maçta rakibini ikinci yarıdaki üstün performansıyla 91-81 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Maça tutuk başlayan Cimbom, ilk periyodu 25-15 geride kapatırken, ikinci periyotta momentumu eline alıp soyunma odasına 47-45 üstün girdi.
Üçüncü çeyrekte de kontrolü elinde tutan sarı-kırmızılılar, son 10 dakikaya 8 sayılık avantajla girdi: 69-61.
Galatasaray, son periyotta da rakibine geri dönüş şansı tanımayıp mücadeleden 91-81 galip ayrılmayı başardı.
İlk çeyrek: Galatasaray 15-25 Bakken Bears
İlk yarı: Galatasaray 47-45 Bakken Bears
Üçüncü çeyrek: Galatasaray 69-61 Bakken Bears