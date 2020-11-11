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Aslan'dan ! 31-81

, 'ndeki ikinci maçında 'ı 91-81'lik skorla yendi. Bu sonuçla, Galatasaray gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.

Giriş Tarihi: 11.11.2020 20:00 Son Güncelleme: 11.11.2020 21:45 ABONE OL
Aslan'dan ilk galibiyet! Galatasaray 31-81 Bakken Bears

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Bakken Bears ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, A Spor ekranlarından canlı yayınlanan maçta rakibini ikinci yarıdaki üstün performansıyla 91-81 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Maça tutuk başlayan Cimbom, ilk periyodu 25-15 geride kapatırken, ikinci periyotta momentumu eline alıp soyunma odasına 47-45 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte de kontrolü elinde tutan sarı-kırmızılılar, son 10 dakikaya 8 sayılık avantajla girdi: 69-61.

Galatasaray, son periyotta da rakibine geri dönüş şansı tanımayıp mücadeleden 91-81 galip ayrılmayı başardı.

İlk çeyrek: Galatasaray 15-25 Bakken Bears
İlk yarı: Galatasaray 47-45 Bakken Bears
Üçüncü çeyrek: Galatasaray 69-61 Bakken Bears

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Aslan'dan ilk galibiyet! Galatasaray 31-81 Bakken Bears
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