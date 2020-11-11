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'ndeki temsilcilerimizden , sahasında ekibi 'ı konuk ediyor. Sarı kırmızılı takım şimdiye kadar FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bir maça çıktı ve bir mağlubiyet aldı. Galatasaray - Bakken Bears maçını sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.11.2020 20:00 Son Güncelleme: 11.11.2020 20:19 ABONE OL
Galatasaray - Bakken Bears | CANLI İZLE

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bugün ikinci maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, A Grubu'nda Danimarka ekibi Bakken Bears'ı konuk ediyor. Temsilcimiz, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilk galibiyetini almayı hedeflerken zorlu karşılaşma naklen A Spor'dan yayınlanıyor.

Turnuvadaki ilk maçında deplasmanda Dinamo Sassari ile karşı karşıya gelen Aslan, sahadan 93-84 mağlup ayrıldı. Maçta Brock Motum 24 sayı, 7 ribauntluk performansıyla takımımızın öne çıkan ismi oldu. Darly Macon 20 sayı ile katkı verdi. Alex Hamilton ise 19 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist ile maç tamamladı.

Bakken Bears, gruptaki ilk maçında Iberostar Tenerife ile karşı karşıya geldi. Maçı 98-73 kaybeden Danimarka ekibinde 24 sayı kaydeden Q.J Peterson, rakibin tehlikeli skorerleri arasında bulunuyor.

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Galatasaray - Bakken Bears | CANLI İZLE
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