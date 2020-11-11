Kovid-19 defansı vurdu

Beşiktaş'ta mart ayından bu yana sık sık yaşanan Koronavirüs vakalarına 3 futbolcu daha eklendi.Gaziantep FK yenilgisinin ardından verilen milli arada takımı toparlamak isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, bu gelişmeyle zor duruma düştü. 21 Kasım'da Başakşehir ile oynanacak mücadelede testleri pozitif çıkan oyuncuların yetişmesinin çok zor olduğu kaydedildi.Kritik öneme sahip süreçte takımdan ayrı kalacak futbolcular, deneyimli hocanın keyfini kaçırdı. Üst üste iki test sonucunun negatif çıkması gereken 3 ismin, takım çalışmalarında yer alamayacakları için test sonuçları negatif gelse de sahada olmaları zor görünüyor.Defansta yaşanan Koronavirüs krizi ile sarsılan Beşiktaş'ta stoperde görev yapan Welinton'dan da kötü haber geldi. Gaziantep FK maçının 17. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Brezilyalı oyuncunun durumu yapılan kontroller sonrası netlik kazandı. Beşiktaş Kulübü, Welinton'ın MR görüntülemesi neticesinde,saptandığını açıkladı. 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.Siyah-beyazlıların sezon başında lisans çıkarmadığı ve kadro dışı bıraktığı Lens, Isimat-Mirin ve Douglas, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde genç oyuncularla birlikte A Takım'dan ayrı saatte ve ayrı sahada çalışıyor. Yaz döneminde teklifleri geri çeviren Mirin ve Douglas'ın oynamak adına ikinci devre kiralık olarak gitmeye razı oldukları, Lens'in ise ayrılmak istemediği belirtildi.Siyah-beyazlılarda 3-1'lik Gaziantep FK mağlubiyeti keyifleri bozarken Başkan Ahmet Nur Çebi, duruma el koydu. Çebi, her gün tesislere giderek teknik heyet ve futbolculara moral vermeye çalışıyor.