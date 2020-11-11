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Milan'da top koşturan 'na talip!

Pandemi sonrası yeniden başlyan Serie A'da gösterdiği yüksek performansı bu sezon da devam ettiren 'na talipler artıyor. İtalyan ekibi ile bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli yıldıza İspanyol ekibi talip oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.11.2020 19:26 Son Güncelleme: 11.11.2020 19:29 ABONE OL
Milan'da top koşturan Hakan Çalhanoğlu'na Atletico Madrid talip!

İspanyol devi Atletico Madrid, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun ardından bir başka Türk yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için harekete geçti.

İspanyolların ünlü yayın organı AS'ta yer alan habere göre; Atletico Madrid yönetimi, Milan'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan milli futbolcunun menajeriyle resmi temaslara başladı.

3 YIL İÇİN 12 MİLYON EURO!
Madrid ekibinin Hakan Çalhanoğlu için 12 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı ve tecrübeli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme konusunda görüşme yaptığı ifade edildi.

Milan'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcunun 2.5 milyon euroluk yıllık ücretine yüzde 100 zam talep ettiği belirtilirken, istediği teklifi alamadığı takdirde Atletico'ya 'evet' diyebileceği kaydedildi.

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu ile Atletico Madrid'in yanı sıra Manchester United, Juventus ve Inter gibi kulüpler de ilgileniyor.

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Milan'da top koşturan Hakan Çalhanoğlu'na Atletico Madrid talip!
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