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Son dakika: açıkladı! Falcao kalacak mı?

Son dakika haberleri... Galatasaray Başkanı , geleceği merak konusu olan yıldız golcü Falcao ile ilgili konuştu. Kolombiyalı forvetle devam edeceklerini belirten Cengiz, " bir tanedir. Devam edecek. Benim futbolcularım, benim için en değerlilerdir. Benim şirketimde de öyledir. Galatasaray'da başarı yakalayacak ortamı sağlamak istiyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 11.11.2020 17:18 Son Güncelleme: 11.11.2020 17:51 ABONE OL
Son dakika: Mustafa Cengiz açıkladı! Falcao kalacak mı?

Galatasaray'da gündem seçim olmasına rağmen transfer konusu da oldukça merak ediliyor.

Devre arasında yapılacak takviyelerin yanı sıra ayrılacağı konuşulan Radamel Falcao'nun geleceği tartışılıyor. Kolombiyalı yıldızın takımdan ayrılacağı iddia edilse de Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bu ifadeleri yalanladı.

Falcao ile yola devam edeceklerini belirten Cengiz, şöyle konuştu: "Radamel Falcao bir tanedir. Devam edecek. Benim futbolcularım, benim için en değerlilerdir. Benim şirketimde de öyledir. Galatasaray'da başarı yakalayacak ortamı sağlamak istiyoruz"

Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mustafa Cengiz açıkladı

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Son dakika: Mustafa Cengiz açıkladı! Falcao kalacak mı?
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