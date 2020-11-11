Son dakika: Mustafa Cengiz açıkladı! Falcao kalacak mı?

Galatasaray'da gündem seçim olmasına rağmen transfer konusu da oldukça merak ediliyor.

Devre arasında yapılacak takviyelerin yanı sıra ayrılacağı konuşulan Radamel Falcao'nun geleceği tartışılıyor. Kolombiyalı yıldızın takımdan ayrılacağı iddia edilse de Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bu ifadeleri yalanladı.

Falcao ile yola devam edeceklerini belirten Cengiz, şöyle konuştu: "Radamel Falcao bir tanedir. Devam edecek. Benim futbolcularım, benim için en değerlilerdir. Benim şirketimde de öyledir. Galatasaray'da başarı yakalayacak ortamı sağlamak istiyoruz"

Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mustafa Cengiz açıkladı