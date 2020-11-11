Trabzonspor’a yakışan futbolu oynayacağız!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi resmen başladı. Avcı, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katıldığı ve İstanbul'da gerçekleşen imza töreninde 2.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Ağaoğlu, "Abdullah Avcı'nın hedef ve amaçlarının da hem futbolcu yapımızla hem de kulübümüzün projeksiyonuyla örtüştüğüne inanıyorum. Bu uyum bizi başarıya taşıyacak. Yan yana durduğumuzda Trabzonspor ailesinin neler başardığını gördük. Şimdi mücadelemizde bir sonraki aşamaya geçmeye ve yine yan yana durarak ilerlemeye hazırız" diye konuştu.Avcı ise şunları söyledi: "Trabzonspor her yönüyle yakından tanıdığımız ve bildiğimiz, ayrıca samimi duygular beslediğimiz bir kulüp.Bu camianın bir parçası olmaktan, verdiği mücadelenin içinde bulunmaktan, hedeflerine ortak edilmekten dolayı çok mutluyum. Yeni bir başlangıç yapıyoruz.Yetenekli, karakterli, zeki, hırslı ve başarıyı arzulayan oyuncularımız var.Çünkü zaman gerekiyor. Çok çalışacağız, başkanımızın da söylediği gibi yan yana duracağız. Camiamız da desteğini esirgemeyecektir. Bu sezonu Trabzonspor'a yakışır şekilde oynayacağız. Kenetleneceğiz ve başarıya ulaşacağız."Bordo-mavili kulüp söz konusu süre içerisinde Avcı'ya 20 milyon TL garanti ücret ödeyecek. KAP bildiriminde Avcı'ya verilecek yıllık garanti ücretler şöyle açıklandı: 2020/21 futbol sezonu 5 milyon TL, 2021/22 sezonu için 6 milyon 500 bin TL ve 2022/23 için 8 milyon 500 bin TL.Trabzonspor'un yeni hocası Abdullah Avcı, dün akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Bordomavili taraftarlar, tecrübeli çalıştırıcıyı çiçekler eşliğinde vetezahüratlarıyla karşıladı.