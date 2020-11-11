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’a yakışan futbolu oynayacağız!

"Bu camianın parçası olmaktan, verdiği mücadelenin içinde bulunmaktan, hedeflerine ortak edilmekten dolayı mutluyum. Bu sezonu da 'a yakışır bir şekilde oynayacağız" "Yetenekli oyuncularımız var. Ama başarı hemen gelmeyecek. Bizler çok çalışacağız. Başkanımızın da söylediği gibi yan yana duracağız. Biliyorum ki camia da desteğini esirgemeyecektir"

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 11.11.2020 ABONE OL
Trabzonspor’a yakışan futbolu oynayacağız!
Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi resmen başladı. Avcı, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katıldığı ve İstanbul'da gerçekleşen imza töreninde 2.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Ağaoğlu, "Abdullah Avcı'nın hedef ve amaçlarının da hem futbolcu yapımızla hem de kulübümüzün projeksiyonuyla örtüştüğüne inanıyorum. Bu uyum bizi başarıya taşıyacak. Yan yana durduğumuzda Trabzonspor ailesinin neler başardığını gördük. Şimdi mücadelemizde bir sonraki aşamaya geçmeye ve yine yan yana durarak ilerlemeye hazırız" diye konuştu.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPIYORUZ
Avcı ise şunları söyledi: "Trabzonspor her yönüyle yakından tanıdığımız ve bildiğimiz, ayrıca samimi duygular beslediğimiz bir kulüp. Türk futboluna kazandırdığı felsefe ve elde ettiği büyük başarıların yanı sıra yetiştirdiği oyuncular ve spor adamlarıyla da bizlere her zaman öncü oldu. Bu camianın bir parçası olmaktan, verdiği mücadelenin içinde bulunmaktan, hedeflerine ortak edilmekten dolayı çok mutluyum. Yeni bir başlangıç yapıyoruz.

KENETLENEREK BAŞARACAĞIZ
Yetenekli, karakterli, zeki, hırslı ve başarıyı arzulayan oyuncularımız var. Ancak başarı hemen yarın gelmeyecek. Çünkü zaman gerekiyor. Çok çalışacağız, başkanımızın da söylediği gibi yan yana duracağız. Camiamız da desteğini esirgemeyecektir. Bu sezonu Trabzonspor'a yakışır şekilde oynayacağız. Kenetleneceğiz ve başarıya ulaşacağız."

20 MİLYON TL KAZANACAK
Bordo-mavili kulüp söz konusu süre içerisinde Avcı'ya 20 milyon TL garanti ücret ödeyecek. KAP bildiriminde Avcı'ya verilecek yıllık garanti ücretler şöyle açıklandı: 2020/21 futbol sezonu 5 milyon TL, 2021/22 sezonu için 6 milyon 500 bin TL ve 2022/23 için 8 milyon 500 bin TL.

Trabzonspor'un yeni hocası Abdullah Avcı, dün akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Bordomavili taraftarlar, tecrübeli çalıştırıcıyı çiçekler eşliğinde ve "Şampiyon yap bizi" tezahüratlarıyla karşıladı.

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Trabzonspor’a yakışan futbolu oynayacağız!
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