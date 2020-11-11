Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye-Hırvatistan | CANLI

-Hırvatistan | CANLI

A , 'nde ve maçları öncesi özel maçta Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada hakem düdük çalıyor. -Hırvatistan maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 11.11.2020 19:26 Son Güncelleme: 11.11.2020 21:03 ABONE OL
Türkiye-Hırvatistan | CANLI

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde Rusya ve Macaristan maçları öncesi özel maçta Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor.

Türkiye-Hırvatistan maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Caner, Mert Çetin, Ozan Kabak, Nazım, Dorukhan, Okay, Orkun Kökçü, Deniz Türüç, Cengiz, Cenk Tosun.

Hırvatistan: Sluga, Juranovic, Vida, Pongracic, Melnjak, Rog, Badelj, Brekalo, Pasalic, Orsic, Budimir

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, özel maçta sahasında Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor Vodafone Park'ta oynanan mücadele saat 20.45'te başladı ve TRT Spor'dan naklen yayımlanıyor.

Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Slavko Vincic düdük çalıyor. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matej Jug.

MİLLİ TAKIM'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Milli takımda sakatlıkları sebebiyle Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür aday kadrodan çıkarıldı ve Altay Bayındır aday kadroya dahil edildi.

Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

ADAY KADRO

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray), Mert Çetin (Hellas Verona)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

EN ÇOK OKUNANLAR

Uzman isim İzmir depreminin ardından SON DAKİKA uyarısını yaptı! 7.8 şiddetinde deprem...
Koronavirüse kalkan oluyor! İşte akciğerleri temizleyen en etkili besin...
Son dakika haberler: Deprem profesöründen korkutan açıklama geldi! Sahillerde tsunami tehlikesi, tetiklenmekte olan faylar ve...
Son Dakika Haberi: İki devlet tek zafer ve işte Karabağ'ın yeni haritası! Türkiye ve Azerbaycan'da sevinç gözyaşları
Son dakika... Başkan Erdoğan imzaladı; 7 Bakanlığa atama kararları resmi gazetede
Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemine oturdu! Ünlü televizyoncunun kocası evde kadın kıyafetleriyle görüntülenmişti! İfadeler ortaya çıktı: "Şok oldum..."
SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ! 11 Kasım Bugün Çeyrek Altın Fiyatı, Gram, 22 Ayar Bilezik, Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu?
65 YAŞ ÜSTÜ YASAĞI SON DAKİKA HABERLERİ: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, saatleri nasıl olacak? İşte yasaklı iller listesi
Azerbaycan'dan son dakika: İlham Aliyev o maddeleri tek tek okudu! Dağlık Karabağ anlaşması ile tarihi zafer!
Milyonlarca emeklinin beklediği son dakika zam haberi: En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye-Hırvatistan | CANLI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA