Türkiye-Hırvatistan | CANLI

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde Rusya ve Macaristan maçları öncesi özel maçta Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor.
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İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Caner, Mert Çetin, Ozan Kabak, Nazım, Dorukhan, Okay, Orkun Kökçü, Deniz Türüç, Cengiz, Cenk Tosun.
Hırvatistan: Sluga, Juranovic, Vida, Pongracic, Melnjak, Rog, Badelj, Brekalo, Pasalic, Orsic, Budimir
TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı, özel maçta sahasında Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor Vodafone Park'ta oynanan mücadele saat 20.45'te başladı ve TRT Spor'dan naklen yayımlanıyor.
Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Slavko Vincic düdük çalıyor. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matej Jug.
MİLLİ TAKIM'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Milli takımda sakatlıkları sebebiyle Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür aday kadrodan çıkarıldı ve Altay Bayındır aday kadroya dahil edildi.
Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
ADAY KADRO
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Defans: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray), Mert Çetin (Hellas Verona)
Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)
Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)