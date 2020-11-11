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-Hırvatistan | Milli takımın 11'i belli oldu

A , 'nde ve maçları öncesi özel maçta Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi milli takımın ilk 11'i belli oldu. Karşılaşmada hakem düdük çalacak. -Hırvatistan maçının canlı anlatımını sabah.comtr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 11.11.2020 19:26 Son Güncelleme: 11.11.2020 19:28 ABONE OL
Türkiye-Hırvatistan | Milli takımın 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde Rusya ve Macaristan maçları öncesi özel maçta Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye-Hırvatistan maçının canlı anlatımını sabah.comtr'den takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Caner, Mert Çetin, Ozan Kabak, Nazım, Dorukhan, Okay, Orkun Kökçü, Deniz Türüç, Cengiz, Cenk Tosun.

Hırvatistan: Henüz belli değil

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A Milli Futbol Takımı, özel maçta sahasında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matej Jug olacak.

MİLLİ TAKIM'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Milli takımda sakatlıkları sebebiyle Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür aday kadrodan çıkarıldı ve Altay Bayındır aday kadroya dahil edildi.

Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

ADAY KADRO

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray), Mert Çetin (Hellas Verona)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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Türkiye-Hırvatistan | Milli takımın 11'i belli oldu
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