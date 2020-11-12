Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri "Arsenal'in yeni Mesut Özil'i: Yusuf Yazıcı!"

"'in yeni 'i: !"

İngiliz basını, bu sezon Lille'de yıldızı parlayan ve gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren milli yıldız 'nın, 'in yeni 'i olacağını yazdı. İşte detaylar...

İHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 18:25 Son Güncelleme: 12.11.2020 18:25 ABONE OL
Arsenal'in yeni Mesut Özil'i: Yusuf Yazıcı!

İngiliz basını, Lille'de gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın, Arsenal'in yeni Mesut Özil'i olacağını yazdı.

Fransız ekiplerinden Lille'de son dönemde yaşanan Yusuf Yazıcı fırtınası, giderek büyüyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ın ardından Milan'a karşı da hat-trick yapmayı başaran Yusuf için İngilizler'den Arsenal iddiası geldi. İngiliz basınında çıkan haberlerde Arsenal kulübünün, 23 yaşındaki yıldız ismi yakından takip ettiği oyun stili ve tekniğiyle, Arsenal'in yeni Mesut Özil'i olabileceğini yazdı.

Haberde Yusuf için Arsenal'in geçtiğimiz yıllarda da harekete geçtiği belirtilirken; Hazard, Pepe, Gueye, Origi gibi yıldızları dünya futboluna kazandıran Lille kulübünün şimdi de Yusuf Yazıcı'yı bir Avrupa devine göndermeye hazır olduğunu öne sürüldü.

Milli yıldız Yusuf Yazıcı, bu sezon Lille formasıyla 12 maça çıkarken 7 gol, 1 de asistlik performansa imza attı.

23 yaşındaki Yusuf Yazıcı, 2019 yazında Trabzonspor'dan 17.5 milyon euro karşılığında Lille'e transfer olmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Koronavirüse karşı adeta bir kalkan niteliğinde: İşte akciğerleri temizleyen en etkili besin...
Son dakika haberleri: İzmir depreminin ardından uzman isimden korkutan uyarı! 7.8 şiddetinde deprem…
SON DAKİKA | Altın fiyatları sert düşüşte! Uzman isimden çarpıcı altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
SON DAKİKA: Uzmanlardan büyük İstanbul depremi ile ilgili kritik uyarı! En riskli iki ilçe açıklandı, bu tehlikeye dikkat!
Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları: Güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 12 Kasım bugün ne kadar?
Son dakika haberler: CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkında skandal görseller! Soruşturma açıldı
Perihan Savaş paylaştı: Sözün bittiği yerdeyim…Perihan Savaş eşi Yılmaz Zafer’in fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı!
SON DAKİKA- 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili Bakanlık'tan flaş karar! Hangi şehirlerde sigara içme yasağı var ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı ilan edildi?
SON DAKİKA HABERİ: Bilim Kurulu Üyesinden flaş açıklama Koronavirüs maske kullanırken yapılan bu hata yüzünden bulaşıyor...
Gül Sunal ile Ali Sunal’ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu… Yürek burkan paylaşım!
ARKADAŞINA GÖNDER
"Arsenal'in yeni Mesut Özil'i: Yusuf Yazıcı!"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA