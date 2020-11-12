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'ın gözdesi 'dan açıklaması!

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın yakın takipte olduğu ve kulüpsüz durumda olan Nijeryalı kanat oyuncusu , transferle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.11.2020 19:29 Son Güncelleme: 12.11.2020 19:29 ABONE OL
Galatasaray'ın gözdesi Ahmed Musa'dan transfer açıklaması!

Nijeryalı oyuncu Ahmed Musa, 26 Ekim'den beri kulüpsüz durumda bulunuyor. Galatasaray'ın gündeminde yer alan oyuncu, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha önce Leicester City ve CSKA Moskova gibi takımlarda forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, son olarak Suudi Arabistan takımı Al-Nasr'ın formasını giydi.

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"EN KISA ZAMANDA AÇIKLAYACAĞIM"

Ahmed Musa açıklamasında; "Gerekli işlemler tamamlanınca yeni kulübümü açıklayacağım. Umarım Avrupa'ya geri dönüşüm en kısa sürede gerçekleşir." dedi.

Ahmed Musa, özellikle 2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla ilgileri üzerine çekmişti.

(FOTOMAÇ)

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Galatasaray'ın gözdesi Ahmed Musa'dan transfer açıklaması!
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