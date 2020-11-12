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0-1 | MAÇ SONUCU

Şampiyonası () play-off finallerinde , deplasmanda 'ı 1-0 yenerek turnuvaya katılma hakkını kazandı. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 22:45 Son Güncelleme: 12.11.2020 22:53 ABONE OL
Gürcistan 0-1 Kuzey Makedonya | MAÇ SONUCU

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off finallerinde Kuzey Makedonya, deplasmanda Gürcistan'ı 1-0 yenerek turnuvaya katılma hakkını kazandı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Stadı'nda oynanan maçta konuk takıma galibiyeti getiren golü 56. dakikada Goran Pandev attı.

Bu sonuçla tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden Kuzey Makedonya, C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile yer alacak.

EURO 2020, yeni tip corona virüsü nedeniyle 2021 yazına ertelenmişti.

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Gürcistan 0-1 Kuzey Makedonya | MAÇ SONUCU
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