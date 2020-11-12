Türkiye - Yunanistan | CANLI İZLE

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, play-off rövanş mücadelesinde deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki 'nda oynananıyor. Karşılaşma sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.11.2020 17:59 Son Güncelleme: 12.11.2020 18:05 ABONE OL
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Futsal Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası play-off rövanş mücadelesinde deplasmanda Yunanistan ile karşı karşıya geliyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Dais Spor Salonu'nda oynananıyor. Karşılaşma sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

İki takım arasında Kocaeli'de oynanan ilk maç 3-3'lük eşitlikle tamamlanmıştı. Turu geçen taraf Elit Tura yükselecek.

Toplam 32 takımın mücadele edeceği Elit Tur maçlarında ise takımlar dörderli 8 gruba ayrılacak. Gruplarını birinci bitiren 8 takım ve en iyi 6 ikinci, 2022'de Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 UEFA Avrupa Futsal Şampiyonası finallerine katılacak.

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ADAY KADRO
Teknik direktör Sercan Görgülü yönetimindeki Futsal Milli Takımı'nın Yunanistan maçı aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Adem Ağaoğlu (Trabzonspor), Emir Kağan Kadalı (Bursaspor), Erkan Çınar (Ci Grup Buca), Emre Deniz (Silvan Belediyespor)

Savunma: Berkan Mahmut Keskin (Galatasaray), Onur Mengi (Sultangazispor), Doğu Demirkol (Göztepe), Muhammed Yusuf Aygün (Muğlaspor), Burak Uğurlu (Demirlibahçe), Muhammet Furkan Kılıç (Ağrı Vefaspor)

Kanat: Göktan Işılak (Galatasaray), Kamilcan Akparlak (Konya Ereğli), Burak Özdemir (Zvv Eindhoven), Melih Kaan Özkul (Beytepe Metespor), Talha Can Vardar (Kayaşehirspor), Zeynullah Türkay (Bursaspor), Mustafa Gürkan Varlık (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Forvet: Anıl Özçelik (Kasımpaşa), Cem Keskin (Piyalepaşa), Muhammed Altunay (Alibeyköy).

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