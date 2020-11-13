Bu kadar gol yememeliyiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı takımın geride kalan haftalarda yaşadığı sorunları gidermeye harcayacak. Avcı önceliği ise Uğurcan'a rağmen yaşanılan gol yeme sorununa verecek. Ligde 8 maçta kalesinde 15 gol gören ve en çok gol yiyen takım olan yeni takımının maçlarını izleyen Avcı, "Trabzonspor bu kadar golyememeli. Orta saha iledefans arasındaki koordinasyonuen iyi şekilde sağlayacağız" diyerek, oyuncularına bu konunun üzerinde fazlasıyla duracaklarını aktardı.
PAS OYUNUNU OTURTACAK
Abdullah Avcı'nın ayrıca pas oyunu üzerine çalışmalar yapması da bekleniyor. Daha önce çalıştırdığıBaşakşehir ve Beşiktaş takımlarındakaleciden başlayanpaslaşma oyunuylason noktaya gitmeye çalışanAvcı'nın aynı sistemiTrabzonspor'da da uygulamayıdeneyeceği öğrenildi. Oynatmayı planladığı defansif orta saha oyuncusunu oyunu yönlendirmede aktif olarak kullanmayı planlayan Avcı, "Bugünekadar kimin oynadığıdeğil bundan sonra kiminformayı daha çok istediğinebakarak yolumuzadevam edeceğiz" ifadelerini de kullandı.