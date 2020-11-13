Bu kadar gol yememeliyiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı takımın geride kalan haftalarda yaşadığı sorunları gidermeye harcayacak. Avcı önceliği ise Uğurcan'a rağmen yaşanılan gol yeme sorununa verecek. Ligde 8 maçta kalesinde 15 gol gören ve en çok gol yiyen takım olan yeni takımının maçlarını izleyen Avcı,diyerek, oyuncularına bu konunun üzerinde fazlasıyla duracaklarını aktardı.Abdullah Avcı'nın ayrıca pas oyunu üzerine çalışmalar yapması da bekleniyor.Oynatmayı planladığı defansif orta saha oyuncusunu oyunu yönlendirmede aktif olarak kullanmayı planlayan Avcı,ifadelerini de kullandı.