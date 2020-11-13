EURO 2020'ye katılan son takımlar belli oldu! İşte gruplar

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off finallerinin ardından Macaristan, Slovakya ve İskoçya, turnuvaya katılmaya hak kazandı.
Turnuvaya katılacak son takımların belli olacağı play-off finalleri üç maçla tamamlandı. Macaristan, 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu gollerle İzlanda'yı 2-1 yenerek şampiyona biletini aldı.
İzlanda'nın golünü 11. dakikada Gylfi Sigurdsson atarken, Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 88. dakikada Loic Nego ve 90+2. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.
Macaristan, F Grubu'nda Fransa, Almanya ve Portekiz ile puan mücadelesi verecek.
Kuzey İrlanda ile Slovakya arasında oynanan mücadelenin normal süresi, Juraj Kucka ve Milan Skriniar'ın kendi kalesine attığı gollerle 1-1 sona erdi.
110. dakikada Michal Duris ile bir gol daha bulan Slovakya, şampiyonaya katılan taraf oldu.
E Grubu'nda Slovakya'nın yanı sıra Polonya, İspanya ve İsveç yer alıyor.
İskoçya'yı sahasında ağırlayan Sırbistan, 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu golle karşılaşmayı uzatmalara götürdü.
Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmadığı karşılaşmayı penaltı atışlarıyla 5-4 kazanan İskoçya, 23 yıl sonra büyük bir turnuvaya katılma başarısını gösterdi.
İskoçya, D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Çekya ile mücadele edecek.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenmişti.
EURO 2020 GRUPLAR ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU
A GRUBU: Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre
B GRUBU: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya
C GRUBU: Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya
D GRUBU: İngiltere, Hırvatistan, Çekya, İskoçya
E GRUBU: İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya
F GRUBU: Portekiz, Fransa, Almanya, Macaristan