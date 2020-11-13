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'den sakatlık açıklaması! ...

Son dakika haberi: 'ün sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Gökhan Gönül’ün çekilen ’ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 10:47 Son Güncelleme: 13.11.2020 11:05 ABONE OL
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Gökhan Gönül...

Fenerbahçe Kulübü, başarılı sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül'ün sakatlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamada "Gökhan Gönül'ün çekilen MR'ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." denildi.

Gökhan Gönül'ün bu sakatlığının ardından 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YOK

Gökhan Gönül'ün Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Denizlispor karşılaşmalarında kesin olarak oynaması beklenmiyor.

Fenerbahçe'nin kiralıkları parlıyor!

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Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Gökhan Gönül...
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