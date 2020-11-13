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'nin kiralıkları parlıyor!

hem hem de ’da futboluyla zirve yaptı. Frey, Zanka, Allahyar, , Oğuz Kağan Güçtekin ve , formasını giydikleri ekiplerin vazgeçilmez isimleri oldu.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 13.11.2020 ABONE OL
Fenerbahçe'nin kiralıkları parlıyor!
İşte Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isimlerin sezon başından bu yana performansları:

DENİZ TÜRÜÇ: Başakşehir'de 4 lig 3 Şampiyonlar Ligi maçına 11'de başladı. Ligde 1 gol attı. Son olarak A Milli formayla Hırvatistan ağlarını sarstı.

MICHAEL FREY: Beveren formasıyla 3 karşılaşmada 11'de yer alıp 1 gol kaydetti.

MATİAS ZANKA: Danimarka'da 4 lig 1 kupa maçında 90'ar dakika süre aldı. Kopenhag takımının vazgeçilmezi oldu.

ALLAHYAR SAYYADMANESH: Zorya Luhansk formasıyla Ukrayna Ligi'nde 3, Avrupa Ligi'nde 2 maçta forma şansı buldu. Ligde 1 gol attı.

BERKE ÖZER: Vesterlo ile ligde 8, Belçika Kupası'nda 1 maçta 11'de görev yaptı. Takımın en iyi ismi olarak gösteriliyor.

OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN: Konyaspor'da 2'si 11 olmak üzere 6 lig maçında süre buldu.

İSMAİL YÜKSEK: Balıkesir'de 5 lig 1 kupa maçında 11 başladı, 1 gol attı. Performansıyla alkış aldı.

BARIŞ ALICI: Vesterlo'da sadece 1 maçta görev alabildi.

BATUHAN YILMAZ: 24 Erzincan formasıyla 5 lig maçında görev yaptı.

BARIŞ SUNGUR: Muğla'da 6 maçta forma şansı buldu.

EMİR MİRAY KÖKSAL: Kütahya formasıyla ligde 4, Kupada 1 maça çıktı.

MURAT SAĞLAM: Çaykur Rizespor'da henüz istediği süreleri alamadı.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA: Boluspor'da sadece 2 maçta sonradan oyuna dahil oldu.

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Fenerbahçe'nin kiralıkları parlıyor!
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