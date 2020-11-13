Fenerbahçe'nin kiralıkları parlıyor!

İşte Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isimlerin sezon başından bu yana performansları:Başakşehir'de 4 lig 3 Şampiyonlar Ligi maçına 11'de başladı. Ligde 1 gol attı. Son olarak A Milli formayla Hırvatistan ağlarını sarstı.Beveren formasıyla 3 karşılaşmada 11'de yer alıp 1 gol kaydetti.Danimarka'da 4 lig 1 kupa maçında 90'ar dakika süre aldı. Kopenhag takımının vazgeçilmezi oldu.Zorya Luhansk formasıyla Ukrayna Ligi'nde 3, Avrupa Ligi'nde 2 maçta forma şansı buldu. Ligde 1 gol attı.Vesterlo ile ligde 8, Belçika Kupası'nda 1 maçta 11'de görev yaptı. Takımın en iyi ismi olarak gösteriliyor.Konyaspor'da 2'si 11 olmak üzere 6 lig maçında süre buldu.Balıkesir'de 5 lig 1 kupa maçında 11 başladı, 1 gol attı. Performansıyla alkış aldı.Vesterlo'da sadece 1 maçta görev alabildi.24 Erzincan formasıyla 5 lig maçında görev yaptı.Muğla'da 6 maçta forma şansı buldu.Kütahya formasıyla ligde 4, Kupada 1 maça çıktı.Çaykur Rizespor'da henüz istediği süreleri alamadı.Boluspor'da sadece 2 maçta sonradan oyuna dahil oldu.