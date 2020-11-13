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Sivasspor'da 2 futbolcunun corona virüsü testi pozitif!

ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, son yapılan corona vcirüsü testlerinde 2 futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.11.2020 21:42 Son Güncelleme: 13.11.2020 21:50 ABONE OL
Sivasspor'da 2 futbolcunun corona virüsü testi pozitif!

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, son yapılan corona vcirüsü testlerinde 2 futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesisimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 2 sporcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız evde izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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Sivasspor'da 2 futbolcunun corona virüsü testi pozitif!
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