Sivasspor'da 2 futbolcunun corona virüsü testi pozitif!

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, son yapılan corona vcirüsü testlerinde 2 futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesisimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 2 sporcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız evde izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.Süper Lig ekibine corona vürüsü şoku! Göztepe'de 3 corona virüs vakası! Kayserispor'da corona vakası! 1 futbolcu pozitif