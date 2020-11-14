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Aslan Ocak'ta Sow yapacak!

yönetime sunduğu son raporda ’un ismini verdi. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde sadece 30 dakika forma giyebildi.

Giriş Tarihi: 14.11.2020 01:17 Son Güncelleme: 14.11.2020 02:48 ABONE OL
Aslan Ocak'ta Sow yapacak!

Sezon başında yapılamayan transferlerin devre arasında mutlaka gerçekleşmesini isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son gözdesi ortaya çıktı. Mutlaka 8 numara takviyesi talep eden tecrübeli hoca, Eintracht Frankfurtlu Djibril Sow'un üzerinde duruyor.

HEM DEFANSİF HEM OFANSİF
Takvim'in haberine göre Terim'in 23 yaşındaki İsviçreli yıldızı listenin ilk sırasına eklediği ve yönetime bu yönde rapor sunduğu belirlendi. Sow orta alanda hem defansif hem ofansif roller üstleniyor.

9 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Geçen yıl 9 milyon Euro karşılığında Young Boys'tan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Sow bu sezon gözden düşmüş durumda. Genç yıldız Bundesliga'da 30 süre alabildi.

BONSERVİSİYLE DE ALINABİLİR
Yeni sezonda 'sattığın kadar al' maddesinden kurtulacak olan G.Saray'ın Senegal asıllı İsviçreli futbolcu için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapabileceği öğrenildi.

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Aslan Ocak'ta Sow yapacak!
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