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'a bedava süper kanat! iddiası

Yeni sezona kötü bir başlangıç yapan bir yandan da çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar için heyecanlandıran iddia İtalyan basınından geldi. Roma'da forma giyen 'in bir sonraki durağının İstanbul olabileceği duyuruldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.11.2020 12:19 ABONE OL
Beşiktaş'a bedava süper kanat! Bruno Peres iddiası

Şu anda İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen Brezilyalı sağ bek Bruno Peres için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Mevcut sözleşmesi 2021 Haziran'da sona erecek Peres'in kulübünden yeni sözleşme beklediği ancak Romalı yetkililerin oyuncuya yeni sözleşme teklifi yapmayacağı ifade edildi.

YENİ ROTASI BEŞİKTAŞ OLABİLİR
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Peres, yeni sözleşme önerilmemesi dahilinde şubat ayından itibaren istediği takımlarla görüşmeye başlayabilir.

Bununla beraber Beşiktaş, Spartak Moskova ve çeşitli Portekiz kulüplerinin de oyuncuya ilgi duyduğu, Bruno Peres cephesi ile şubat ayında iletişime geçeceği kaydedildi.

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Beşiktaş'a bedava süper kanat! Bruno Peres iddiası
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